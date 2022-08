Lastenrad-Wettbewerb am autofreien Sonntag

Von: Thomas Steinhardt

Am autofreien Sonntag findet in Bruck wieder ein Lastenradl-Wettbewerb statt. Dabei geht es vor allem um Geschicklichkeit.

Fürstenfeldbruck - In Kooperation mit der Stadt Fürstenfeldbruck lädt der Verein Lastenradl München am Autofreien Sonntag, 11. September, von 13 Uhr bis 16.30 Uhr zur großen Lastenradl-Gaudi ein. Das berichtet die Stadt Fürstenfeldbruck.

In Fürstenfeld

Beim Lastenradl-Wettbewerb im Areal des ehemaligen Klosters Fürstenfeld gibt es einen Geschicklichkeits-Parcours. Es sei kein klassisches Zeitrennen, sondern es gehe darum, so viele Gegenstände wie möglich zu laden und in kurzer Zeit vom Start bis ins Ziel zu fahren, heißt es in einer Mitteilung. Es gibt eine kleine Anhöhe, Engstellen und eine Schikane, die mit dem beladenen Gefährt zu meistern sind – und die Herausforderung, dabei möglichst keine Gegenstände auf der Strecke zu lassen.

Auch die Bürgermeister der umgebenden Gemeinden seien eingeladen, die eigene Gemeinde in einer speziellen Wertung zu vertreten.

Drei Durchgänge

Es gibt drei voneinander unabhängige Durchgänge, die um 13, 14 und 15 Uhr beginnen. Direkt im Anschluss findet jeweils eine Siegerehrung statt. Für die Gewinner winken schöne Preise – gestiftet von Zweirad Fischbeck.

Zwischen den Durchgängen können Interessierte den Parcours zum Üben nutzen – auch ohne Ladung. Zwei Brucker Lastenräder sowie das Lastenrad „Rote Rosa“ vom Verein stehen für den Wettbewerb und zum Üben für alle zur Verfügung. Als Schmankerl wird der Eichenauer Anhänger vor Ort sein und zeigen, wie mit einem Radl-Anhänger selbst eine Tischtennisplatte transportiert werden kann.

