Lastenräder: Stadt präsentiert dritten Verleih-Standort

Von: Thomas Steinhardt

Das Team von Sport Becke und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bei der Eröffnung der dritten Station. © Stadt FFB

Zu den zwei Lasträdern, die man in Bruck ausleihen kann, kommt nun ein drittes: Die Stadt hat einen neuen Partner gefunden, bei dem das Rad stehen wird.

Fürstenfeldbruck - Die Stadt Fürstenfeldbruck stellt seit September 2020 allen Bruckern zwei E-Lastenräder zum kostenlosen Ausleihen zur Verfügung. Seit ihrer Einweihung seien die Gefährte fast jeden Tag unterwegs und seien dabei mehr als 10 000 Kilometer gefahren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ausflüge mit den Kindern, große Einkäufe, Transporte aus dem Baumarkt und vieles mehr sei mit dem Lastenrad erledigt worden. Manche Nutzende hätten sich entschieden, ein eigenes Lastenrad anzuschaffen und hätten hierfür das Förderprogramm der Stadt „Fahrrad und E-Mobilität“ genutzt.

Begeistert

Um weitere Lastenräder in diesem Verleihsystem anbieten zu können, wurden im vergangenen Jahr Organisationen im Stadtgebiet gesucht, die das Angebot selbst nutzen und als Station fungieren möchten. Das Sportgeschäft Sport-Becke in der Maisacher Straße 121, dessen Geschäftsleiter Tobias Wex schon einmal den Lastenradverleih selbst genutzt hatte, sei von der Idee begeistert gewesen, berichtet die Stadt. Nachdem die Stadt einen Aufruf zur Partnersuche veröffentlich hatte, hat er sich bei der Stadt gemeldet. „Nach einem Besuch beim Sportgeschäft war klar, dass dort eine dritte Station dort eröffnet werden könnte“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Ab April bei Sport Becke

Somit werde ab Mitte April 2023 ein drittes E-Lastenrad bei Sport-Becke den Brucker Lastenradverleih ergänzen. Nutzer könnten sich auf ein hochwertiges E-Lastenrad freuen. Dieses Lastenrad habe eine hohe Reichweite dank einem zweitem Akku und viel Flexibilität durch die Transportbox für den vielseitigen Ansatz. Eine Sitzbank für zwei Kinder und ein optionales Regenverdeck sind dabei. Außerdem könnten mehrere Menschen dieses Lastenrad nutzen, heißt es. Sattel und Vorbau könnten mit wenigen Handgriffen in der Höhe angepasst werden und sind somit für unterschiedliche Körpergrößen nutzbar.

Alle Lastenräder der Stadt können kostenlos bis zu drei Tage ausgeliehen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.fuerstenfeldbruck.de/lastenrad

