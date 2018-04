Lauter Knall in Großraum München: Das steckt dahinter 

Ein lauter Knall hat am Dienstagvormittag die Menschen in der Region erschreckt. Kilometerweit war das laute Geräusch zu hören.

Fürstenfeldbruck - „Das klang wie eine Sprengung“ schrieb eine Frau auf Facebook. „Was war da los?“ wollte ein anderer wissen. Ein lauter Knall hat die Menschen in der Region Fürstenfeldbruck erschreckt. Doch nicht nur doch: Auch im Freisinger Raum war der Knall zu hören.

Laut Polizei war dieser im ganzen Münchner Norden zu hören. Die Erklärung: Es handelt sich um ein Flugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hat. Also keine Sprengung.

Zur Info: Der Knall im Norden von #München soeben war ein Überschallknall. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 10. April 2018

Immer wieder knallt es laut

Immer wieder kommt es in der Region zu solchen Überschallflügen durch Übungsflüge von Kampfflugzeugen. So auch im August 2017. Damals sorgte ein Eurofighter vom Luftwaffenstützpunkt in Neuburg an der Donau für Aufsehen durch einen sogenannten Supersonic-Boom, der von Freising bis Landshut zu hören war, wie merkur.de berichtete.

Zuletzt kam es am 27. März zu einem lauten Knall, der in der Stadt München, aber auch in Dachau, Freising und Ebersberg zu hören war. Auch hier klärte die Polizei auf: Es war ein Überschallflug. „Es bestand nie Gefahr!“, twitterte die Polizei.

Auch interessant:

Video: Spezial-Aufnahme macht Schallmauer sichtbar

Überschall ohne Knall: Der neue Concorde-Nachfolger

Mit dem Eurofighter durch die Schallmauer

Nur wenige Menschen schaffen die Ausbildung zum Eurofighter-Piloten. Sehen Sie im Video spektakuläre Flugaufnahmen.

gar