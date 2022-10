Die guten Seelen der Vereine: Lebensretter aus Leidenschaft

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Auf dem Wasserwacht-Rettungsboot ist Julia Huber zusammen mit Matthias Schuler unterwegs. © mm

1750 ehrenamtliche Helfer engagieren sich im Kreisverband des Roten Kreuzes. In ihrer Freizeit retten sie Menschen aus Seen, leisten Sanitätsdienst bei Veranstaltungen und machen Jugendarbeit. Stellvertretend für alle stellt das Tagblatt zwei gute Seelen vor: Julia Huber und Matthias Becker.

Fürstenfeldbruck – Die einen kommen über Freunde zu einem Verein. So wie Matthias Becker. Der Olchinger, der auch bei der Feuerwehr Geiselbullach aktiv ist, hörte von Kameraden über die BRK-Bereitschaft Olching. Bei einem Fahrzeugtausch fuhr er mal mit. „Und da bin ich hängen geblieben“, erzählt der 30-Jährige. Zusätzlich, versteht sich.

Andere, wie Julia Huber, werden in einen Verein geboren. Ihr Vater ist Vorsitzender der Wasserwacht Germering. „Ich war schon als Kind immer dabei, habe Ausflüge erlebt und bin mit sechs Jahren ins Kindertraining“, erzählt die 29-Jährige. Ein Leben ohne Wasserwacht, das ist für sie heute unvorstellbar.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Beiden gemein ist die Freude an der Gemeinschaft und daran, anderen Menschen zu helfen. Und wie es in Vereinen so ist – wenn man sich engagiert und nicht gleich abwinkt, kommen die Aufgaben automatisch. „Ich habe immer gesagt, ich werde maximal Rettungsauto fahren“, erinnert sich Matthias Becker. Der 30-Jährige fing als Sanitätshelfer an. Dann machte er den Ehrenamtsführerschein und die Ausbildung zum Rettungssanitäter. „Damit habe ich mir ein zweites Standbein aufgebaut“, sagt der Bäckermeister und Konditorgeselle, der in einer Münchner Ökobäckerei arbeitet.

First Responder

Doch dabei blieb es nicht. Als der Vorsitzende der Bereitschaft Olching – sozusagen die Ortsgruppe – aufhörte, fragte man Becker, ob er sie übernehmen möchte. Seitdem managt er den „kleinen Haufen“, wie er es liebevoll ausdrückt. Die 30 bis 40 Helfer betreuen den First Responder, sind bei Veranstaltungen vor Ort. „Mittlerweile sind auch der Überbrückung acht Jahre geworden.“

Im Schnitt 20 Stunden in der Woche investiert Becker ins Rote Kreuz – zu Spitzenzeiten auch mal 40. Denn zusätzlich ist er auch Fachdienstleiter für den Betreuungsdienst. Hier bauen die Helfer Unterkünfte auf, kümmern sich um Verpflegung und die mobile Küche. Unter anderem baute Becker die Flüchtlings-Unterkunft in Adelshofen auf. Bei der Übergabe malten die Kinder und Erwachsenen ein Bild in den ukrainischen Farben mit der Botschaft an Russland, es solle mit dem Krieg aufhören, auf den Boden. „Das hat mich bewegt und ist mir im Gedächtnis geblieben.“

Wenn möglich, stellt ihn der Arbeitgeber für Einsätze frei. Etwa beim Aufbau von Corona-Teststationen oder auch beim Einsatz am Abend des Attentates im Olympia Einkaufszentrum München. Bei allen Einsätzen spürt er: „Es ist wichtig, dass die Menschen merken, dass jemand da ist und helfen kann.“

Gruppendynamik

Dieser Gedanke trägt auch Julia Huber. „Die Gruppendynamik, der Zusammenhalt ist toll, auch wenn man nur Bienenstiche kühlt oder mit älteren Menschen ein paar Worte wechselt.“ Sie ist im Sommer am Germeringer See, aber genauso in der Wasserrettung aktiv – auch in der so genannten Schnellen Einsatzgruppe. Eine Woche fährt die Gruppe zur Kieler Woche – einem großen Segelwettbewerb.

Als Jugendleiterin nimmt die 29-Jährige die Zwerge unter ihre Fittiche. Mit Schwimmtraining, viel Spaß und dem Ziel, sie später in die Wasserwacht zu integrieren. 25 Stunden pro Woche im Sommer, im Winter etwas weniger, investiert sie dafür. Aber es zähle das Menschliche, nicht die Zeit. „Die Wassserwacht ist mittlerweile Bestandteil meines Lebens.“ Vor allem, weil sich viele Freundschaften gebildet haben – und so gibt es Hochzeiten und viele Feste.

Auch Matthias Becker teilt das Ehrenamt mit seiner Frau, die er beim Schulsanitätsdienst kennengelernt hat und die sich auch in der Ortsbereitschaft engagiert. Allen, die sich für das Rote Kreuz interessieren, rät er, vorbeizuschauen und zu überlegen, wo er sich einbringen möchte. „Das BRK ist nicht nur Rettungsdienst und Pflaster kleben.“

Das alles befindet sich unter dem Dach des Roten Kreuzes

Das Rote Kreuz ist eine weltweite Organisation. Die Kreisverbände sind die unterste Organisation. Entstanden ist es aus dem Sanitätsdienst bei den Weltkriegen, erklärt der Kreisvorsitzende Andreas Magg. Der Kreisverband Fürstenfeldbruck wurde am 3. Mai 1889 gegründet – mit der ersten Sanitätskolonne.



Im BRK unterscheidet man zwischen dem haupt- und ehrenamtlichen Bereich. Die Hauptamtlichen übernehmen den klassischen Sanitäter- und Rettungsdienst – wobei auch hier die Ehrenamtlichen rund zehn Prozent unterstützen, vor allen in den Abendstunden und am Wochenende. Den ehrenamtlichen Teil untergliedert man in verschiedene Bereiche. Nicht vertreten im Landkreis ist dabei die Bergwacht – mangels Bergen.



Die Bereitschaften, auch Ortsgruppen, sichern mit ihren Helfern Großveranstaltungen ab, leisten erste Hilfe, kleben Pflaster und sind als Ansprechpartner vor Ort, erklärt Magg. Bei einer Großschadenslage könne man sie dazu alarmieren.



Die Wasserwacht kümmert sich an Seen und Flüssen um die Wasserrettung und die Erstversorgung bei aller Art von Verletzungen und Erkrankungen. Die Helfer sind bei Bedarf auch als Taucher im Einsatz.



Das Jugendrotkreuz ist die Nachwuchsförderung. „Es ist ein spezielles Angebot für Kinder und Jugendliche“, erklärt Magg. Sie machen Wettbewerbe, fahren auf Zeltlager und lernen die erweiterte erste Hilfe. „Natürlich mit dem Ziel, dass sie später in die Bereitschaft wechseln.“



Der jüngste Bereich ist die Wohlfahrt- und Sozialarbeit: Dazu gehören Angebote der Aktivsenioren, Dienst in Kleiderläden und in der Asylbetreuung. Diese Bandbreite zeigt, dass jeder ein Aufgabenfeld findet.



1750 Helfer engagieren sich aktiv in den Bereitschaften. Mindestens einmal im Monat trifft man sich zu Ausbildung, Übungen, Unterhalt und anderen Aktivitäten. Dazu kommen viele fördernde Mitglieder, die das BRK finanziell unterstützen. „In den Ortsbereitschaften passiert viel“, sagt Magg, der als Zivi beim Kreisverband im Rettungsdienst fuhr und über einen Schulfreund zu seinem Amt als Kreisvorsitzender kam. „Es macht unglaublich viel Spaß.“ imu



Vereinssteckbrief: Gründung: 3. Mai 1889; Mitglieder: 16 465; Kontakt: über den Kreisverband, Telefon (0 81 41) 4 00 40; Internet: www.brk-ffb.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.