„Schlag ins Gesicht“: Pensionierte Lehrerin wird reaktiviert - dann kassiert der Staat bei ihr 10.000 Euro ab

Das dürfte die ganz klare Aufforderung an die pensionierten / verrenteten Lehrer sein, dem Land hinsichtlich der Reaktivierung von Lehrern aus dem Ruhestand deutlich den Stinkefinger zu zeigen.

Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst wird immer auf das Ruhegehalt angerechnet (Art. 83 Abs. 5 BayBeamtVG), auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze, was bei der Dame wohl der Fall war. Bitte verbessern Sie mich, falls ich was übersehen habe. Das Problem war wohl, dass sie einen zweiten Vetrag abgeschlossen hat, ohne sich mal richtig aufklären zu lassen (worauf die Schulleitung auch mal hinweisen hätte können). Die Dame hat aber meinen vollen Respekt, denn trotz aller Schwierigkeiten hilft sie einfach, so gut wie sie kann! Danke!