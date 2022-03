Corona sorgt für Lehrernot an der Schule Mitte: Drei Klassen im Distanzunterricht

Von: Ingrid Zeilinger

Ein Schüler im Homeschooling © Beispielfoto: Jonas Güttler / dpa

Die Corona-Welle hat die Grundschule Mitte in Bruck vergangene Woche schwer getroffen. Es kam zu Distanzunterricht.

Fürstenfeldbruck – Der Krankenstand unter den Lehrern war so hoch, dass drei Klassen vier Tage lang in den Distanzunterricht mussten. „Es war die einzige Möglichkeit, dem zu begegnen“, erklärt Schulamtsleiter Thomas Frey.

Mobile Reserve

Dass Klassen von zu Hause aus lernen, kommt immer wieder vor. Die Mobile Reserve ist nahezu aufgebraucht. Man versuche, im Notfall schulinterne Lösungen zu finden, erklärt Frey. Doch auch das reichte in der Schule Mitte nicht mehr. Denn von 15 Klassen fehlten fünf Lehrer – also ein Drittel und weitere Fachkräfte, berichtet Rektorin Christine Widmann. „Die Entscheidung, drei Klassen in den Distanzunterricht zu schicken, war für uns das allerletzte Mittel und wurde in enger Absprache mit dem Schulamt getroffen.“ Es sei das erste Mal gewesen – „und hoffentlich vorerst auf das letzte Mal.“

Frey betont, dass die Grundschule kein Corona-Hotspot sei. Es seien auch andere Schulen im Landkreis betroffen, immer wieder müssten Schüler ins virtuelle Klassenzimmer wechseln. „Die Begeisterung hält sich in Grenzen“, sagt der Schulamtsleiter.

Flexibilität

Die drei Klassen der Schule Mitte sind wieder zurück im Präsenzunterricht. Doch es fehlen noch drei Klassenlehrerinnen und Fachpersonal. Den noch gesunden Kräften fordert das viel Flexibilität und Einsatz ab. Sie springen in Freistunden ein, wie auch Widmann selbst. Randfächer wie Sport und Musik fallen auch mal aus. Daher ist Widmann froh, dass für die Ganztagsklasse eine mobile Reservekraft gefunden wurde.

Den Kopf in den Sand will sie nicht stecken. Man versuche trotz schwieriger Zeiten abgesehen vom Lehrplan das Schulleben lebendig zu halten und den Kindern etwas zu bieten, betont Widmann. Der Theaterbesuch in der Aumühle für die Erstklässler und ein Schnuppertraining des Judoclubs Fürstenfeldbruck sind da eine willkommene Abwechslung. imu

