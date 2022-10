Leonhardifahrt und Marktsonntag bringen Leben in Brucks gute Stube

Von: Ingrid Zeilinger

Festliche Rösser ziehen bei der Leonhardifahrt durch die Innenstadt. © andreas Thierschmidt

Festlich hergerichtete Pferde und Kutschen – Marktbuden und der Duft nach Bratwurst und gebrannten Mandeln: Am Wochenende werden die Autos aus der guten Stube verdrängt.

Fürstenfeldbruck – Leonhardifahrt und Marktsonntag locken die Bürger auf den Marktplatz.

Die Brucker Leonhardifahrt wird zu Ehren des heiligen Leonhard veranstaltet. 1743 gelobten die Bürger während einer Viehseuche ein Votivamt – und dieses Versprechen halten sie bis heute. Seit 1966 wird das Brauchtum in der heutigen Form gepflegt.

Das Votivamt beginnt am Samstag, 29. Oktober, um 13.30 Uhr vor der Kirche St. Leonhard. Danach werden alle Teilnehmer des Zuges gesegnet und ziehen ab etwa 14.30 Uhr durch die Innenstadt. Es beteiligen sich prächtig herausgeputzte Pferde, festlich geschmückte Truhen- und Motivwägen und zahlreiche Kutschen. Blaskapellen und Spielmannszüge umrahmen die Leonhardifahrt musikalisch. Diesmal wird auch wieder ein Ochsengespann mit von der Partie sein.

Besucher können die Veranstaltung unterstützen und ein Leonhardi-Abzeichen kaufen. Am Info-Stand der Stadt auf dem Sparkassen-Vorplatz können zudem Abzeichen aus vergangenen Jahren erworben werden.

Marktsonntag

Flanieren und genießen heißt es dann am Sonntag, 30. Oktober. Der traditionelle Herbstmarkt startet um 10 Uhr. An den Ständen rund um die Hauptstraße bieten viele Fieranten wieder ihre Waren an. Auch für das leibliche Wohl ist an vielen Ständen gesorgt. Die Geschäfte in der Innenstadt haben ebenfalls die Möglichkeit, von 12 bis 17 Uhr für die Kunden zu öffnen.

Straßensperren

Teile der Innenstadt müssen wegen der Leonhardifahrt am Samstag von 11.30 bis 18 Uhr und am Marktsonntag von 5 bis 19 Uhr gesperrt werden. Der Leonhardsplatz ist am Samstag bereits ab 7 Uhr dicht. Die Umleitung ist jeweils ausgeschildert. Die Zu- und Abfahrt zur Kirchstraße für Anlieger erfolgt über die Garten- und Weiherstraße, zur Bullachstraße über den Hof der Bibliothek und den Stadtpark. Die Haltestellen der MVV-Regionalbuslinien in dem betroffenen Bereich werden nicht angefahren. Infos zum Öffentlichen Personennahverkehr gibt es auf der Internetseite www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv/aktuelles/fahrgastinformationen,

Die Taxi-Standplätze werden von der Hauptstraße an die Maisacher Straße verlegt. Zudem wird am Samstag von 9 bis 16 Uhr ein Teil des Volksfestplatzes für die Teilnehmer des Umzuges abgetrennt. Besucher können den Parkplatz an diesem Tag auch über die Dr.-Lorenz-Lampl-Straße anfahren. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.