Lesung zu Olympia-Terror geht unter die Haut

Fürstenfeldbruck

Mit einer besonderen Lesung zum Gedenken der Opfer des Olympia-Attentats lud der Historische Verein an den Ort des Geschehens ein. Im alten Tower auf dem Fliegerhorst schlüpften Brucker Bürger in die Rolle der Zeitzeugen und trugen deren Aussagen über die schrecklichen Ereignisse vor. Zutiefst ergriffen zeigten sich die Besucher der Gedenkveranstaltung.

Fürstenfeldbruck – Zur Veranstaltung des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck (HVF) konnten Brucker Bürger und Interessierte vorbeikommen, die sich vorab angemeldet hatten. Nur so erhielten sie Zutritt zu dem Ort auf dem Fliegerhorst, an dem das Olympia-Attentat sein jähes Ende fand.

Insgesamt 60 Gäste nahmen zu Beginn der Lesung im Erdgeschoss des alten Towers Platz. Anna Ulrike Bergheim, die Vorsitzende des HVF, freute sich über die große Resonanz auf ihre Gedenkstunde. „Wir möchten mit der Veranstaltung hier am historischen Ort, den Menschen die Möglichkeit geben, sich mit ihren Erinnerungen auseinanderzusetzen“, sagte Bergheim.

Generalkonsulin als Ehrengast im Tower

Über eine Teilnehmerin freute sich die HVF-Vorsitzende aber ganz besonders: Als Ehrengast der Olympia-Lesung begrüßte sie in den Räumen des alten Towers Carmela Shamir, die israelische Generalkonsulin aus München.

Bergheim betonte, dass alle, die damals geholfen haben – Polizisten, Feuerwehrleute und Bundeswehrangehörige – mutige und couragierte Menschen waren, die ihr Leben riskiert hatten. „Keiner von ihnen hat einen Fehler gemacht, den man ihnen in irgendeiner Form vorwerfen könnte.“

Die Fehler wurden laut der HVF-Vorsitzenden Bergheim woanders gemacht. Sie schäme sich dafür, dass es bis zur Gedenkfeier am Montag gedauert habe, dass ein offizieller Vertreter des Staates den Mut aufgebracht hat, sich bei den Angehörigen der Opfer zu entschuldigen.

Die Lesung sei „unsere Art als Historischer Verein“, so Bergheim, sich bei den Opfern zu entschuldigen. „Wir hoffen, dass die Erinnerungen an diese schreckliche Tat aufrechterhalten werden und, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, dieses Gebäude zu erhalten, um die Lehren aus dieser Tat an die künftige Generation weiterzugeben.“

Zeitzeugen

Bevor die Lesung startete, schlüpften die Mitglieder des Vereins und weitere Mitwirkende in die Rolle der Zeitzeugen des Olympia-Attentats: Bergheim, Angela Libal, Alfred Beheim, Gabriele Triebel, Sebastian Allertseder, Wolfgang Seufert und Alfons Strähhuber trugen abwechselnd Aussagen von Polizisten, Feuerwehr- und Bundeswehrleuten vor. Die Niederschriften stammten alle aus den Prozessakten des Münchner Polizeipräsidenten Manfred Schreiber.

Nur einer musste nicht die Rolle wechseln, um von den tragischen Ereignissen der Nacht der 5. Septembers 1972 zu berichten: Hans Völkl berichtete von seinen eigenen Erlebnissen. Er war damals als Soldat selbst vor Ort am Fliegerhorst.

Zwischendurch trug Annemarie Strähhuber Gedichte von Walter von der Vogelweide, Selma Meerbaum, Chaim Nachman Bialik und Nelly Sachs vor. Zudem spielte der Münchner Musiker Simon Japha mit dem Akkordeon israelische Lieder.

„Sehr ergreifend“, sagte die Brucker BBV-Stadträtin Karin Geißler kurz und knapp, aber treffend, nach der Veranstaltung zu Bergheim. Und auch der Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch zeigte sich nach der knapp zweistündigen Gedenkveranstaltung sichtlich bedrückt: „Man verlässt die Lesung schon mit einem Kloß im Hals.“

Julia Ziegelmeier, die viele Jahre lang als Sprecherin des „Arbeitskreises Mahnmal FFB“ tätig war, meinte, durch das Verlesen der Protokolle könne sie sich noch besser vorstellen, wie es damals ablief in diesem Gebäude, in dem sie später einmal 15 Jahre gearbeitet hatte. Besucherin Lisbeth Hainzinger aus Aufkirchen meinte: „Eine sehr ergreifende Veranstaltung.“

„Die Leser, die Leserinnen haben die Protokolle sehr gut vorgetragen, sodass ich mir alles bildlich vorstellen konnte“, sagte Hainzinger. Vor allem der Schlusssatz, mit dem die Vorsitzende Bergheim die Lesung beendete, habe sie tief bewegt. „5.38 Uhr, über der Amper geht die Sonne auf. Das Brucker Land erwacht in Trauer. Wir trauern um die Opfer des Olympia-Attentats vom 5. September 1972“, trug Bergheim vor. Fast versagte bei diesem bewegendem Satz sogar der Vorsitzenden des HVF die Stimme, so nahe gingen auch ihr die Worte.

Die Veranstaltung endete mit einer Schweigeminute zum Gedenken der Opfer des Olympia-Attentats. Simon Japha sang und begleitete sich auf dem Akkordeon zu dem populären israelischen Lied von Naomi Schemer „Jerusalem of Gold.“ (Dieter Metzler)