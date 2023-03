OB-Wahl in Fürstenfeldbruck: Letztes Duell vor der Stichwahl

Von: Lisa Fischer

Bei der Podiumsdiskussion stellten sich CSU-OB-Kandidat Andreas Lohde (l.) und BBV-OB-Kandidat Christian Götz (r.) auf der Bühne den Fragen von Moderatorin und Tagblatt-Redakteurin Ingrid Zeilinger. © Weber

In rund einer Woche wird sich in der Stichwahl entscheiden, wer Brucks neuer Oberbürgermeister wird. Spannend bleibt, wie viele Bürger am Ende überhaupt den Gang zur Urne antreten. Ein Rezept, wie man das Interesse für die Politik in Bruck steigern kann, zogen beide OB-Kandidaten bei der Tagblatt-Podiumsdiskussion aus der Tasche.

Fürstenfeldbruck – Es ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden verbliebenen OB-Kandidaten, wenn man die Ergebnisse der ersten Wahl vor rund einer Woche anschaut. Mit gerade mal 57 Stimmen lag Christian Götz (BBV) vor dem CSU-Kandidaten Andreas Lohde.

In der Stichwahl am Sonntag, 19. März, entscheidet sich, wer von den beiden den Rathaus-Chefsessel erobern wird. Doch interessiert die Wahl des Brucker Oberbürgermeisters die Bürger? Daran lässt die jüngste Wahlbeteiligung mit nur 43 Prozent zweifeln – nicht Mal die Hälfte der 27 349 Wahlberechtigten gab ihre Stimme ab.

Wie kann man Bürger für Politik begeistern?

Wie wird also die Politik wieder interessanter für die Bürger? Das konnten die beiden OB-Kandidaten bei der Tagblatt-Podiumsdiskussion am Donnerstagabend im Veranstaltungsforum beantworten. Tagblatt-Redakteurin Ingrid Zeilinger moderierte die Debatte auf der Bühne vor den rund 170 Zuhörern im Kleinen Saal. „Was würden Sie als Oberbürgermeister tun, damit das Interesse der Bürger steigt?“, wandte sich Ingrid Zeilinger an Andreas Lohde.

Wie wichtig ist die Bürgerbeteiligung?

„Wenn die Bürger sehen, dass Projekte, die sie interessieren und anschieben, zeitnah umgesetzt werden, dann sind sie dabei und bleiben es auch“, antwortete der CSU-Kandidat. Wenn Projekte aufgeschoben werden, verliere der Einzelne den Glauben an die Politik. Ebenso sei es wichtig, junge Leute zeitnah an Kommunalpolitik heranzubringen, sagte der 50-jährige Religionslehrer Lohde.

Auch der 53-jährige Kontrahent Christian Götz sagte, dass es wichtig sei, bei der Jugend anzufangen. So seien bei den Fridays-for-Future-Gruppen teils um die 100 Leute dabei. „Man muss an solche Gruppierungen herangehen. Auch als OB schadet es nicht, mal an solchen Demos teilzunehmen.“ Aber auch bei der Subkultur solle man sich sehen lassen, um zu zeigen, dass Interesse da ist, sagte der Diplom-Biologe. Und: Ein Mittel, um Bürger, die interessiert sind, niederschwellig an der Politik zu beteiligen, seien Bürgerbeteiligungen.

Beim Thema Bürgerbeteiligung müsse man jedoch schauen, dass die Bürger nicht alibimäßig beschäftigt sind, meinte Lohde. Als Beispiel nannte er den nördlichen Viehmarktplatz. „Hier stehen wir weiter vor Fragezeichen.“ Kaum jemand habe sich interessiert – es sei daher schade um die investierte Zeit und das Geld.

„Wie sieht dann eine echte, gute Bürgerbeteiligung aus?“, wollte Moderatorin Ingrid Zeilinger wissen. „Es muss eine feste Institution im Rathaus geben, die sich mit Bürgerbeteiligung beschäftigt“, antwortete Götz, „eine Anlaufstelle für Bürger.“

Lohde entgegnete, dass eine solche Stabsstelle schnell restlos überfordert sein könnte. „Wir brauchen da auch externe Hilfe, wie beispielsweise beim Aumühlen-Areal.“ Außerdem habe man in der Bürgerschaft bereits Gruppen, die man mehr heranziehen müsse: die Beiräte. „Da sitzen Fachleute aus der Bürgerschaft drin. Da wäre es doch schade, wenn wir die nicht miteinbeziehen.“

Darauf folgte eine Wortmeldung aus dem Zuschauerraum von Jörn Weichold vom Beirat für Menschen mit Behinderung. Der Behindertenbeirat sei in den vergangenen zwei Jahren zwar mehr eingebunden worden. Das Thema Barrierefreiheit sei in der Stadt Fürstenfeldbruck aber weiter ein großes Problem. Beide OB-Kandidaten gaben ihm recht. Sie entgegneten Weichold, dass man hier in Zukunft noch einiges tun müsse.

Wie geht es weiter beim Thema Verkehr?

Großen Raum in der Podiumsdiskussion nahmen das Thema Verkehr und die Verlegung der B 2 ein. „Was tun mit der B 2 und der Hauptstraße?“, wandte sich Ingrid Zeilinger, an die beiden OB-Kandidaten.

BBV-Kandidat Christian Götz erwähnte, dass er einen Brief an das Bundesverkehrsministerium geschrieben und als Antwort erhalten habe, dass man dort für einen gemeinsamen Dialog offen sei. „Wir müssen schauen, wie wir die B 2 vom Marktplatz wegbekommen, aber nicht, indem wir sie auf die Autobahn verlegen“, sagte Götz. Man müsse an die Verlegung der B 2 „ergebnisoffen“ herangehen und nicht sofort mit einem Vorschlag kommen.

„Die Frage ist, ob es zielführend ist, immer wieder dieselbe Frage zu stellen und auf eine andere Antwort zu hoffen?“, entgegnete Andreas Lohde. Er erinnerte daran, dass man kurz davor war, dass die Verlegung der Bundesstraße in das Bundesverkehrswegenetz aufgenommen wird. Doch das sei unter anderem mit Stimmen aus Reihen der BBV damals abgelehnt worden.

Rechtlich gesehen könne die Bundesstraße niemals abgestuft werden, da sie als Verbindungsachse zwischen Germering und Fürstenfeldbruck und darüber hinaus gilt. „Täglich fahren 23 000 Kfz den Münchner Berg rauf und runter“, sagte Lohde. Einige biegen zwar in die Fürstenfelder Straße ab. Doch über den Hauptplatz fahren bis zu 20 000 Pkw, Lkw und Busse. Dabei handelt es sich meist um Ziel- und Quellverkehr, den man aus der Stadt nicht so schnell herausbekommen könne. „Zielverkehr ist, wenn jemand aus Maisach ins Landratsamt fahren muss. Und Quellverkehr ist derjenige, der vom Landratsamt wieder zurückfährt“, erklärte der CSU-Kandidat.

Wird es jemals eine Eishalle geben?

Kurz und knapp äußerten sich die OB-Kandidaten zur Eishalle. „Wenn ich einen Termin für den Spatenstich nennen müsste, dann sage ich, dass 2026 ein Termin steht. Und vielleicht haben wir in sechs bis sieben Jahren eine fertige Eishalle“, sagte Götz. „Vielleicht kann der Spatenstich schon früher sein“, sagte Lohde. Doch man müsse sich bei der aktuellen Haushaltslage die Einnahmenseite anschauen. „Wir müssen uns um die Wirtschaft kümmern. Deshalb schieben ich den Technologiecampus auch an“, sagte Lohde in Richtung Zukunft Fliegerhorst.

Wie sieht Bruck im Jahr 2030 aus?

Apropos Zukunft: „Wie sieht Ihr Bruck im Jahr 2030 aus?“, fragte Ingrid Zeilinger zum Abschluss. „Fürstenfeldbruck ist eine Lebensstadt“, sagte Lohde. Man habe ein Eisstadion, eine ordentliche Amperoase, eine aufgewertete Innenstadt und würde sich über bilanzielle Klimaneutralität freuen. „Und wir haben die Möglichkeit, in Sport und Kultur zu investieren.“

Auch das zukünftige Bruck von Götz ist klimaneutral: „eine grüne Stadt mit grünen Inseln zum Verweilen“. Es gebe alternative Wege für Radfahrer und in der Aumühle ein Kreativquartier, wo Arbeit und Kultur zusammenfinden. „Und die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl liegt bei 78 Prozent“, schloss Götz die Diskussionsrunde.

