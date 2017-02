Lichtspielhaus hat einen neuen Interessenten

Im Rennen um die Vergabe des alten Kinos an der Maisacher Straße meldet sich die Interessengemeinschaft (IG) Lichtspielhaus überraschend zurück im Rennen um die Vergabe.

Nachdem der Münchner Kinobetreiber Wolfgang Leitner auf eigene Faust mit der Stadtverwaltung verhandelt hatte, war die Zusammenarbeit mit der IG beendet. Doch nun hat die Gruppierung einen neuen Partner gefunden: Markus Eisele interessiert sich für den Betrieb des denkmalgeschützen Lichtspielhauses an der Maisacher Straße.

+ Markus Eisele © Schlaf

Markus Eisele (Foto) betreibt drei Arthouse- und Independent-Kinos in der Münchner Region: die alte Brauerei Stegen, das Arena Filmtheater in München und das preisgekrönte Monopol-Kino in Schwabing. Eisele sei davon überzeugt, dass er das alte Kino ohne größere Umbauten wirtschaftlich betreiben könnte. ein zweiter Saal, wie ihn Leitner als Bedingung ansah, ist für ihn nicht notwendig. Demnach müssten nur die sowieso angedachten Umbauten wie Dach-Ertüchtigung und Umgestaltung des Kinosaals ausgeführt werden. Der Start für einen Betrieb könnte damit im Herbst 2017 liegen.