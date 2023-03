Anbau geplant: Lichtspielhaus sammelt Spenden für zweiten Kinosaal

Von: Lisa Fischer

Rechts neben dem Lichtspielhaus wird es voraussichtlich ab Herbst einen zweiten Kinosaal geben. Sabina Stangenberg (v.l.), Mitarbeiterin Lichstpielhaus, Kino-Chef Markus Eisele, Richard Bartels, Vorsitzender IG Lichtspielhaus und Lina Winkler, Mitarbeiterin Lichtspielhaus, präsentieren den Plan. © PETER WEBER

Zwei Kinosäle, doppeltes Programm: An das Lichtspielhaus in der Maisacher Straße in Bruck wird noch heuer ein neuer Kinosaal angebaut. Um das Projekt zu finanzieren, haben Kinobetreiber und Förderverein eine besondere Spendenaktion ins Leben gerufen.

Fürstenfeldbruck – Das Lichtspielhaus soll vergrößert werden. Spätestens Ende des Jahres soll an dem denkmalgeschützten Gebäude der Anbau auf der rechten Seite fertiggestellt sein. 35 zusätzliche Plätze wird es laut Kinobetreiber Markus Eisele geben. Für das Lichtspielhaus bedeutet der Anbau vor allem eins: Mehr Flexibilität und ein doppeltes Programm.

Nur ein Saal

Ein Ein-Saal-Haus lasse sich auf Dauer nicht wirtschaftlich betreiben, sagt Kino-Chef Eisele bei der Präsentation der Pläne. Und mit dem Neubau könne man, wenn beispielsweise ein Film nicht so gut läuft, diesen zukünftig im neuen, kleineren Saal (der Hauptsaal fasst 146 Besucher) ausstrahlen. Ein weiterer Vorteil sei, dass der zweite Saal über eine Rollstuhlrampe zugänglich sein wird und das Lichtspielhaus somit barrierefrei wird – samt behindertengerechten Toiletten.

Steigende Kosten

Doch so ein Neubau kostet Geld. Seit die Planungen im Jahr 2019 angelaufen sind, habe man immer wieder die erwarteten Kosten erhöht. Aktuell schätzt man die Baukosten auf rund 450 000 Euro. Hinzu kommt, dass der Anbau aus Denkmalschutzgründen komplett für sich stehen muss. Dafür ist ein eigenes Fundament nötig. Der zweite Saal wird in Holzbauweise entstehen und das Dach begrünt. Nicht nur baulich soll sich der Anbau von dem Hauptgebäude unterscheiden, auch die Fassade muss sich abheben. „Es wird ein moderner Bau. Das sind die Vorgaben vom Denkmalamt“, sagt Eisele.

Nach Schätzung der Kosten ist mittlerweile eine Finanzierungslücke von 50 000 Euro entstanden, berichtet der Kinobetreiber. Um das Geld zusammenzubekommen, hat das Kino nun zusammen mit seinem Förderverein, der IG Lichtspielhaus, eine besondere Spendenaktion gestartet, bei der Kinoliebhaber aus Fürstenfeldbruck und darüber hinaus helfen können.

Name auf der Leinwand

Als Dankeschön hat sich das Team etwas einfallen lassen: Wer einen Betrag ab zehn Euro spendet, dessen Namen wird ein Jahr lang vor jeder Vorstellung auf der Leinwand eingeblendet. Ab 100 Euro erhält der Spender zusätzlich drei Ehrenkarten, ab 250 Euro gibt es sechs Stück. Und: „Der Spender wird zur Eröffnungsfeier des zweiten Saals eingeladen“, verspricht Eisele. „Wenn Leute 500 Euro geben, bekommen sie diese auch zurück“, sagt der Kinobetreiber.

Dafür führt das Lichtspielhaus eine Scheckkarte ein, die jedes Jahr mit hundert Euro vom Kino aus aufgeladen wird. Das Guthaben kann für Tickets, Getränke oder Snacks aufgebraucht werden.

Kino-Chef Eisele und Richard Bartels, Vorsitzender der IG Lichtspielhaus, sind zuversichtlich, dass die Spendenaktion gut ankommt. „Unser Innenstadt-Kino ist wichtig. Man kann es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus erreichen“, sagt Bartels. Er sei froh, dass es eine Perspektive gibt, dass das Kino noch weitere Jahre bestehen bleibt.

Einen Infoabend

zur Spendenaktion und eine Präsentation der Pläne gibt es am Mittwoch, 22. März, 18 Uhr, im Lichtspielhaus. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird der Film „Lang lebe Ned Devine“ gezeigt. Weitere Informationen im Internet auf unter www.kino-ffb.de/saal2.

