Löschangriff, Fahrzeugschau oder Fettexplosion: Die lange Nacht der Feuerwehren steht bevor

Von: Tobias Gehre

Einsatzübungen wird es im Rahmen der bayernweiten „Langen Nacht“ geben. © Bartl (Beispielfoto)

Sie löschen, retten und räumen auf: Wie sie das machen, zeigen neun Feuerwehren im Landkreis am Samstagabend im Rahmen der „Langen Nacht der Feuerwehr“.

Fürstenfeldbruck – Mit dabei sind die Brandbekämpfer aus Althegnenberg, Egenhofen, Esting, Geiselbullach, Gernlinden, Maisach, Mammendorf, Olching und Türkenfeld.

Wer schon immer mal in einem Feuerwehrauto mitfahren wollte, hat dazu in Mammendorf die Gelegenheit. Hautnah einen Löschangriff miterleben können die Besucher der Türkenfelder Feuerwehr. Wer selbst ein Feuer bekämpfen will, sollte zu den Olchinger Rettern kommen. Auch technische Hilfeleistungen können dort ausprobiert werden.



Die Nachbarn von der Estinger Wehr laden ein zu einer Fahrzeugschau, der Nachwuchs kann sich an einer Spritzwand versuchen. Ebenfalls spannend für Kinder wird es im Feuerwehrhaus Gernlinden. Dort können die Kleinen das Gerätehaus im Dunkeln nur mit einer Taschenlampe erkunden. Die Fahrzeuge stehen bei der Maisacher Wehr im Vordergrund. In den Mittelpunkt rückt die neue Drehleiter.



Eine filmreife Vorführung gibt es in Geiselbullach. Dort lassen die Retter ein Auto von einem Kran stürzen. So wird ein Unfall simuliert. Auf eine LED-Schnitzeljagd durchs Dorf dürfen sich die Besucher der Althegnenberger Wehr freuen. Spektakulär wird es Egenhofen. Dort zeigen die Helfer, was bei einer Fettexplosion passiert.



Beginn der Veranstaltungen ist um 16 oder 17 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.kfv-ffb.de.

