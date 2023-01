Lützerath: CSU-Abgeordnete verweist auf Kompromiss

Von: Lisa Fischer

In Lützerath wurde das letzte Gebäude abgerissen. Doch der Rückbau ist noch lange nicht beendet. © IMAGO/Remko de Waal

Nun hat sich auch Katrin Staffler, CSU-Bundestagsabgeordnete, mit einem Brief an die Jugendräte aus dem Landkreis gewendet. Darin betont sie, dass die Räumung des Dorfes Lützerath Teil eines Kompromisses zwischen der Ampel-Regierung und dem Konzern RWE ist.

Fürstenfeldbruck – Der Stadtjugendrat hatte sich vor einigen Tagen mit den Klimaprotesten in Lützerath solidarisiert. In einem offenen Brief wandten sich die Jugendlichen an die für den Landkreis zuständigen Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler (CSU), Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) und Michael Schrodi (SPD). Sie forderten die Politiker auf, sich für den Stopp des Kohleabbaus in dem Dorf in Nordrhein-Westfalen einzusetzen.

Katrin Staffler betont in ihrem Schreiben: „Die Räumung von Lützerath ist Teil eines Kompromisses den die Ampel-Regierung mit RWE geschlossen hat. Zu diesem Kompromiss gehört auch der Kohleausstieg bis zum Jahr 2030, der vom Bundestag Anfang Dezember beschlossen wurde.“ Das Vorziehen des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier auf das Jahr 2030 würde die Union mittragen.

Weiter erklärt die CSU-Politikerin, dass zu einer verantwortungsvollen Energiepolitik nicht nur ein möglichst früher Kohleausstieg gehöre. Auch ein vernünftiger Plan, damit die Energieversorgung weiter gesichert sei und der Hochlauf bei den Erneuerbaren Energien beschleunigt wird, müsse bedacht werden. „Deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, dass wir den Ausbau von Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft, Geothermie und Bioenergie gleichermaßen und konsequent vorantreiben“, schreibt Katrin Staffler.

Auch auf die vom Stadtjugendrat angesprochene widersprüchliche Studienlage zu der Frage, ob die Kohle unter Lützerath notwendig sei, geht die CSU-Abgeordnete ein. „Die verschiedenen Studienergebnisse basieren auf unterschiedlichen Annahmen.“ So würden sich zum Beispiel die Prognosen zum künftigen Strombedarf unterscheiden.

„Grundsätzlich aber basieren die Entscheidungen von Regierungen immer auf einer politischen Abwägung zwischen Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz“, so Staffler. Es wäre also letztendlich die Entscheidung der Regierung, welche Bedeutung sie solchen Studien bei Entscheidungen beimisst. lif

