Lützerath: Jugendräte aus der Region fordern Aufschub und Überprüfung

Von: Thomas Steinhardt

Die Polizei bei der Räumung des Orts © IMAGO/SVEN SIMON

Acht Jugendgremien aus der Region haben sich mit einem Lützerath-Appell an Bundestagsabgeordnete gewandt. Sie fordern einen Aufschub der Räumung des Orts und eine unabhängige Evaluation zum geplanten Kohleabbau.

Fürstenfeldbruck - „Auch wir verfolgen derzeit die aktuellen Geschehnisse im Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Denn dort geht es bei weitem nicht mehr um das Dorf selbst, sondern um die darunter befindliche Kohle und vor allem ein aussagekräftiges Zeichen für die dringend notwendige Abkehr vom fossilen Zeitalter“, heißt es in dem offenen Brief der Jugendräte. Die damit ausgestrahlte Botschaft gelte insbesondere auch gegenüber anderen kohleintensiven Staaten, denn Lützerath habe es längst bis in die BBC und New York Times geschafft.

Zweifel an Gutachten

Die Region Lützerath solle abgebaggert werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. „Doch dabei handelt es sich um eine in der Wissenschaft äußerst umstrittene Behauptung, die bisher nicht abschließend geklärt ist“, heißt es in dem Brief. Einerseits gebe es Gutachten, die ebenfalls die Notwendigkeit der Kohle unter Lützerath feststellen, wie etwa die von RWE in Auftrag gegebene Studie. Andererseits lägen mehrere wissenschaftliche Gutachten renommierter Institute vor, wie zum Beispiel dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vor, die zu einer gegenteiligen Erkenntnis kämen. Sie zeigten, dass das Abbaggern der Region Lützerath nicht notwendig sei um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Ausreichend Kohle

Vielmehr kämen diese Studien zu dem Ergebnis, dass in Garzweiler II und Hambach noch ausreichend Kohle vorrätig sei, um einen weiteren Betrieb der Kohlekraftwerke bis zum Jahr 2030 sicherzustellen. „Als demokratisch gewählte Jugendgremien vertreten wir die Interessen von jungen Menschen und damit einer Generation, die sich auch in vielen Jahrzehnten noch mit dem Klimawandel und dessen Folgen auseinandersetzen werden muss“, heißt es in dem Brief.

1,5-Grad-Ziel

Der aktuelle Deal gebe RWE die Möglichkeit, an der Kohle von Lützerath, die gegebenenfalls keine energiepolitische Notwendigkeit hat, Milliardensummen zu verdienen und damit das 1,5 Grad-Ziel und die Zukunft kommender Generationen aufs Spiel zu setzen. „Wir möchten Sie dazu ermutigen, sich mit aller Vehemenz für einen Aufschub und eine unabhängige Evaluation der energiepolitischen Notwendigkeit einzusetzen, bis alle Fragen abschließend geklärt sind“, heißt es an. Der Brief ist gerichtet an Michael Schrodi (SPD), Katrin Staffler (CSU) und Beate Walter-Rosenheimer (Grüne).

Verfasst vom Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck haben den Brief mitunterzeichnet: Der Jugendrat Althegnenberg, der Jugendrat Dachau, der Jugendbeirat Eichenau, der Jugendbeirat Grafrath, der Jugendbeirat Gröbenzell, der Jugendbeirat Mammendorf, der Jugendrat Odelzhausen und der Jugendbeirat Puchheim.

