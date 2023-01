Lützerath: SPD-Abgeordneter bedankt sich bei Stadtjugendrat

Von: Lisa Fischer

Teilen

Demonstranten stehen in Lützerath Polizisten gegenüber. © DPA/Pfeil

Das umstrittene Braunkohle-Abbaugebiet in Nordrhein-Westfalen, das unter dem Dorf Lützerath liegt, ist mittlerweile geräumt.

Fürstenfeldbruck – Klimaaktivisten hatten den Weiler tagelang besetzt und gegen den Abbau demonstriert. In einem offenen Brief haben sich der Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck und Jugendbeiräte aus dem Landkreis mit den Protesten solidarisiert.

Der Brief richtete sich an die Bundestagsabgeordneten des Landkreises, Michael Schrodi (SPD), Katrin Staffler (CSU) und Beate Walter-Rosenheimer (Grüne).

Der SPD-Abgeordnete antwortete nun den Jugendbeiräten und bedankte sich für deren Einsatz. „Dieser Druck ist wichtig, auch, wenn er manchmal unangenehm sein kann. Mich beeindruckt das Engagement von jungen Menschen, in unserer Region und in ganz Deutschland für den Klimaschutz einzustehen und gegenüber der Politik Forderungen immer wieder laut und vehement zu artikulieren“, so Schrodi.

Dennoch betonte er: Straftaten, die bei Klimaprotesten begangen werden, müssten geahndet werden. „Klimaproteste aber grundsätzlich unter Generalverdacht zu stellen und Protestierende ohne richterlichen Beschluss tagelang in Gewahrsam zu nehmen, entspricht nicht meinem Verständnis einer kritischen und freien Demokratie.“ Hier seien die schlimmsten Befürchtungen, auf die unter anderem die Bayern-SPD im Zusammenhang mit dem bayerischen Polizei-Aufgaben-Gesetz immer wieder hingewiesen habe, wahrgeworden. „Protest muss in einem Rechtsstaat ausgehalten werden – auch von der bayerischen Staatsregierung“, so Schrodi.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Der SPD-Politiker betonte, dass auch er Anfang Dezember im Bundestag für den beschleunigten Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier gestimmt habe. Mit dem Gesetz werden andere Ortschaften, wie Keyenberg und Kuckum, „vor Enteignung und Zerstörung bewahrt“.

Über den Verbleib Lützeraths sei damals nicht abgestimmt worden. „Das verabschiedete Gesetz und der gefundene Kompromiss sind trotzdem ein wichtiger Schritt hin zu mehr Klimaschutz und zu einer schnelleren ökologischen Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft“, so Schrodi weiter.

Die Ampel-Koalition würde die Pariser Klimaziele einhalten wollen. Ob das gelingt, würde nicht in Lützerath entschieden werden, so Schrodi, sondern in vielen, oftmals auch kleinteiligen Schritten. „Es gilt: Weg von den fossilen, hin zu den erneuerbaren Energien“, betont er. Damit die Klimaziele eingehalten werden, müsse man jetzt massiv in Klimaschutz und besonders in neue Infrastruktur investieren.

Es gebe aber bereits auch Fortschritte, die die Ampelkoalition erreicht habe, wie die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland. Außerdem wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben. lif

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)