Luftballon löst Fehlalarm aus 

Zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr am frühen Dienstagabend ausrücken. Einer davon war etwas kurios.

Kleiner Ballon, große Wirkung: Ein Luftballon hat am späten Dienstagabend einen Fehlalarm in der Sparkasse an der Hauptstraße ausgelöst. Wie Feuerwehr-Sprecher Michael Ott berichtet, war der Luftballon in Richtung Decke geflogen. Er durchbrach die Lichtschranke. Das löste wiederum den Alarm aus. Woher der Luftballon kam, und warum er in Richtung Decke geflogen ist, konnte Ott nicht sagen.

Kaum ins Auto gestiegen, musste Ott zur nächsten Alarmierung. Ein Mann lag bewusstlos beim Sportplatz auf der Lände. Er war offenbar stark betrunken. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.