Boom nach der Corona-Pause - hier kommt das Maibaum-Alphabet

Von: Sabine Kuhn, Tobias Gehre

Der Maibaum in Olching im Jahr 2019. © Weber

Nach zwei Jahren Zwangspause dürfen wieder Maibäume aufgestellt werden. So ist ein richtiger Boom entstanden. Mehr Bäume als in normalen Jahren werden am Sonntag in die Höhe gewuchtet. Was Sie zu dieser Tradition wissen müssen, lesen Sie hier.

Aufstellen

Den Maibaum in die Senkrechte zu wuchten, ist ein Ritual. Heuer ist es in mindestens 30 Gemeinden im Landkreis zu bewundern.

Baum

Der Baum der Wahl ist im Landkreis die Fichte. Gerade soll er sein und groß.

Corona

Das Virus hat den Maibäumen zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einige Aktivisten ließen sich Alternativen einfallen. Die Allinger Landjugend etwa verteilte Mini-Maibäume „to go“.

Diebstahl

Einen Maibaum zu stibitzen, ist die Königsdisziplin. Ein besonderer Coup gelang den Germeringer Burschen 1988. Sie klauten den Brucker Maibaum – der vermeintlich „unstehlbar“ in der Polizeischule gelagert war.

Entsorgen

Ein Maibaum endet nicht als Feuerholz. Oft wird der ausgediente Stamm versteigert. Als etwa der Türkenfelder Baum im September 2020 umgelegt wurde, konnten sich die Bürger Bankerl, Fahnenstangen oder Brotzeitbrettl in weiß-blau sichern.

Frankreich

Maibäume sind unseren westlichen Nachbarn eigentlich fremd. Olchings Partnerstadt Feurs hat dennoch einen. Die Olchinger haben ihn 2019 gebracht – und damit ein etwas aufschneiderisches Versprechen eingelöst.

Geheimnis

In Mittelstetten wurde im Corona-Lockdown heimlich ein kleiner Ersatzbaum aufgestellt – von wem, ist bis heute ein Geheimnis.

Halterung

Sie sorgt für einen sicheren Stand – auch bei Sturm. 2007 wehte der Wind in Jesenwang aber zu stark. Die Halterung wurde verbogen. Das neue Fundament kostete 6000 Euro. In Mammendorf gönnte man sich eine doppelt so teuere Luxus-Variante.

Irxenschmalz

Jedes Dorf, das etwas auf sich hält, stellt seinen Baum mit Muskelkraft auf – auf bayrisch Irxenschmalz.

Jubel

Er brandet auf, sobald der Baum in seiner Endposition steht.

Kran

Ein Gerät, das beim Maibaum-Aufstellen eigentlich verpönt ist. Mancherorts kommt man etwa wegen beengter Platzverhältnisse um den Einsatz eines Krans aber nicht herum – so im Geltendorfer Ortsteil Walleshausen.

Lederhosen

Beim Aufstellen tragen die Männer meistens Lederhosen. Der Eichenauer Maibaumverein hat jetzt sogar eine eigene Tracht entworfen – natürlich auch für Damen.

Musik

Zünftige Musik gehört zum Maifest wie das Bier. Doch Bands gibt es nicht wie Sand am Meer. Weil heuer so viele Bäume aufgestellt werden, sind die Musiker großteils ausgebucht. In Puchheim-Ort wurde auch deshalb das Fest verschoben.

Nacht

Die gefährlichste Zeit für den Maibaum, solange er nicht aufgestellt ist. Diebe nutzen den Schutz der Dunkelheit, um den Stamm zu stehlen.

Obergrenze

Gibt es nicht. Einen der längsten und schwersten Maibäume stellten die Burschen in Unterpfaffenhofen vor genau zehn Jahren auf: 4,5 Tonnen schwer und 36 Meter hoch.

Polizei

Beamte mussten 1972 ein Attentat auf den Emmeringer Maibaum klären. Der war angesägt worden. Die Polizeiermittelte zwei Jugendliche. Sie mussten Kosten für das neue Aufstellen in Höhe von rund 2000 D-Mark bezahlen.

Qualitätsprüfung

Damit nicht Teile der Stämme abbrechen und Passanten treffen, prüfen alle drei Jahre Sachverständige die Bäume. In Puchheim-Ort gab es da mal so richtig Ärger. Statt eines externen Maibaum-TÜVs hatte ein Bauhofmitarbeiter der Kommune entschieden: Der Baum muss weg! Nach der Fällung blieb ein Stumpf – dekoriert mit deftigen Sprüchen.

Regen

Der Todfeind der Maifeste. Der Baum wird glitschig, Feierlaune mag nicht so recht aufkommen. Dieses Jahr sind Schauer möglich.

Schwaiberl

Unverzichtbares Hilfsmittel zum Aufstellen per Hand. Zwei Fichtenstangen werden am dünnen Ende so zusammengebunden, dass sie den Maibaum gut umfassen.

Tafeln

Die Tafeln an den Bäumen haben oft einen engen Bezug zum Ort. So ist etwa in Jesenwang ein kleines Flugzeug zu sehen. Im Ort gibt es einen kleinen Flugplatz.

Umlegen

Ein Schicksal, das jeden Maibaum ereilt. Im November 2004 etwa musste die Eichenauer Feuerwehr ihren Baum umlegen, weil er nach einem Sturm schief da stand.

Verhandlungen

Wird ein Maibaum geklaut, muss über die Auslöse verhandelt werden. 2016 gestaltete sich das nicht ganz einfach, nachdem die Mammendorfer Burschen ein Schloss aufbrechen mussten, um an ihre Beute zu gelangen – eigentlich Traditions-Bruch.

Wache

Damit der Baum nicht wegkommt, muss er bewacht werden. In Unterpfaffenhofen sind die Burschen dabei heuer kreativ. Sie haben verschiedene Mottos eingeführt: etwa Döner-Wache oder LAN-Party-Wache.

Sturm Xaver

Für den Maibaum in Kottgeisering war Orkan Xaver Anfang Oktober 2013 zu viel. Seine Böen rissen in der Nacht etwa vier Meter der Spitze ab.

Youtube

Wer früher ein Maifest verpasst hatte, musste ein Jahr warten. Heute bietet das Videoportal YouTube diverse Filmchen über die Tradition – unter anderem aus Puchheim. Zu sehen ist dort auch ein Beispiel, wie man es nicht macht.

Zuprosten

Nach getaner, Arbeit, ruft der kühle Gerstensaft. Für die Aufsteller ist der natürlich umsonst. Dem zünftigen Zuprosten steht nichts mehr im Weg. tog/sk

Wo, wann und wer?

Adelshofen: Ab 10 Uhr stellt der Burschenverein am Dorfplatz beim Pschorrstadel per Hand den Baum auf. Goaßlschnalzer treten auf. Zu essen gibt’s Braten und Gegrilltes



Aich: Um 9 Uhr geht’s mit Muskelkraft los beim Gasthof Drexler. Es gibt Mittagessen, danach Kaffee und Kuchen

Alling: Um 10 Uhr legt die Landjugend mit Muskelkraft am Altern Sportplatz los. Bewirtung: Hendl, Rollbraten, Gegrilltes Kuchen. Abends Barbetrieb Der alte Baum wird versteigert.

Aufkirchen: Ab 10 Uhr richten die Burschen den Baum per Hand am Dorfplatz auf. Zuschauer und Akteure können sich mit Rollbraten und Kuchen stärken.

Eichenau: Am Hauptplatz startet die Aktion des Maibaumvereins um 10 Uhr (Umzug ab um 9 Uhr) Für die Bewirtung mit Steckerlfisch, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen sorgt die SPD.

Emmering: Mit einem Kran wird um 10 Uhr vorm Rathaus der Baum hochgewuchtet. Die Burschen haben Bewirtung mit Bratwurst- und Grillfleischsemmeln organisiert. Es wird geböllert

Esting: Mit einem Kran wird der Maibaum ab 10 Uhr beim Kriegerdenkmal hochgewuchtet. Die Organisatoren vom Burschenverein haben Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen organisiert.



Geiselbullach: Um 9.30 Uhr legen die Maibaumfreunde beim Gutshof Stürzer (Dachauer Str.) mit Muskelkraft los. Es gibt Schweinebraten, Pasta für Vegetarier und Kuchen. Auch ein Foodtruck ist da. Der alte Maibaum wird versteigert. Fahrten im Feuerwehr-Oldtimer und einer Kutsche sowie Hüpfburg und Kinderschminken werden angeboten.



Germerswang: Beim Kindergarten richten die Burschen ab. 9:45 Uhr ihren Baum auf. Zur Stärkung gibt’s Rollbraten, Obazdn, Wurstsemmeln, Kaffee und Kuchen, abends ist kleiner Barbetrieb, tagsüber steht eine Hüpfburg parat, für schlechtes Wetter ein Zelt.

Gernlinden: Ab 9 Uhr stellen die Burschen vor dem Bürgerzentrum ihren Baum auf. Serviert wird Brotzeit.

Grafrath: Vor dem Bürgerstadl stellen die Maibaumfreunde ab 14 Uhr auf.

Gröbenzell: Der Trachtenverein Almfrieden hat auf dem Rathausplatz ein Maifest organisiert. Ab 11 Uhr wird der Baum von Hand aufgerichtet. Es folgen Volkstänze und Familienprogramm.

Haspelmoor: Ab 9 Uhr wird der Baum mit Muskelkraft aufgestellt.

Kottgeisering: Rollbraten und Kartoffelsalat gibt’s ab 12 Uhr. Es spielt der Musikverein. Ab 13 Uhr Maibaum-Aufstellen. Der Katholischen Frauenbund sorgt für Kaffee und Kuchen.

Landsberied: Per Hand wird ab 9.30 Uhr an der Hauptstraße aufgestellt. Es gibt Rollbraten und Currywurst. Der alte Maibaum wird versteigert.

Maisach: Der Heimat- und Trachtenverein „D´Maisachtaler“richtet ab 11 Uhr ; den Stamm mit Muskelkraft am Rathausplatz auf. Zu Essen gibt es Würstl, Schnitzelsemmeln, Kaffee und Kuchen. Mammendorf: Ab 9 Uhr stellen die Burschen mit Muskelkraft am Feuerwehrplatz auf. Serviert wird Rollbraten.



Mittelstetten: Bei der VR-Bank stemmen die Burschen den Baum ab 9 Uhr in die Höhe.

Moorenweis: Beim Schamberger stellen die Burschen ab 9.30 Uhr per Hand den Baum auf. Danach ist auf der Pfarrwiese Grillen, Kaffee und Kuchen.

Olching: Weißwurst-Frühstück oder Kaffee und Kuchen können die Zuschauer genießen, während ab 9 Uhr an der Nöscherstraße der Stamm aufgerichtet wird.

Hörbach: Um 9 Uhr startet das Aufstellen auf der Wiese hinter dem alten Feuerwehrhaus.

Oberschweinbach: Am Maibaumplatz in der Hauptstraße geht’s um 8 Uhr los – und zwar mit Muskelkraft.

Pfaffenhofen: Im Jesenwanger Ortsteils; stellt die Feuerwehr ab 10 Uhr per Hand beim Bürgerhaus auf. Gegrilltes und vegetarisches Essen stehen parat.



Puch: Ab 9 Uhr wird neben der Kirche aufgestellt. Ab 8.30 Uhr wird ein Weißwurstfrühstück serviert, ab 11 Uhr spielt der Oberbayern Express. Das KJR Spielmobil und eine Hüpfburg sind da.

Unterpfaffenhofen: Im Germeringer Stadtteil stellen an der Kreuzung Salz- Alte Kirchstraße die Burschen ab 11 Uhr mit Muskelkraft einen Baum auf. Es spielt die Feuerwehrkapelle.Am Spezialitätenstand gibt’s Schnäpse, Wein und Cocktails sowie, Kaffee und Kuchen von den Dorffrauen Unterpfaffenhofen.

Unterschweinbach: Bei der Kirche wird ab 8 Uhr der Baum per Hand in die Höhe gewuchtet. Bewirtung: Rollbraten, Kaffee und Kuchen.

Vogach: Ab 9 Uhr stellt die Glonn-Au-Schützengesellschaft auf.

Zankenhausen: Hühnerbach Musikanten und Alphornshow sorgen für Stimmung, wenn ab: 11 Uhr die Feuerwehr an ihrem Stützpunkt den Baum aufrichtet.