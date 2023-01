Mann in der Silvesternacht auf offener Straße angegriffen

Von: Thomas Steinhardt

Im Einsatz: Blaulicht an einem Polizeifahrzeug (Symbolfoto). © Daniel Karmann/dpa

In der Silvesternacht ist ein 44-jähriger Fürstenfeldbrucker auf offener Straße von mehreren bislang Unbekannten angegriffen worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt und sucht Zeugen.

Fürstenfeldbruck - In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages wurde der 44-Jährige im Bereich Am Sulzbogen/Geisinger Steig in Fürstenfeldbruck von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen, wie die Kripo berichtet. Die Männer attackierten ihr Opfer gegen 4 Uhr auf offener Straße und setzten hierbei auch Pfefferspray ein. Erst als der Mann, der aus Fürstenfeldbruck stammt, am Boden lag und laut um Hilfe schrie, ließen die Angreifer von ihm ab, so die Kripo.

Neben Atembeschwerden und tränenden Augen zog sich der 44-Jährige Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.

