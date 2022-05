Maschinenringe sollen fusionieren

Teilen

Bruck und Dachau wollen fusionieren. © Beispielfoto: KN

Die Maschinen- und Betriebshilfsringe Fürstenfeldbruck und Dachau sollen zusammengelegt werden. Die Dachauer haben bereits zugestimmt. Die Brucker benötigen eine zweite Versammlung – aus formalen Gründen.

Mammendorf– Durch die Verschmelzung der beiden Organisationen erhofft man sich Synergieeffekte. Denn zum einen werden die landwirtschaftlichen Betriebe immer weniger, zum anderen steigen aber die Ansprüche an die Maschinenringe.

Der Zusammenschluss fällt leicht, weil bereits starke Verbindungen bestehen: durch das Amt für Landwirtschaft, die Bauernverbände, die Landwirtschaftsschule. Der Maschinenring Fürstenfeldbruck zählt derzeit 603 Mitglieder, das Pendant in Dachau 905. Der neue Verbund soll den Namen „Maschinenring Amperland“ erhalten.

Um das Vorhaben umzusetzen, müssen die Mitglieder zustimmen. In Dachau ist das bereits geschehen – einstimmig. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder hat dort ausgereicht.

Zweite Versammlung angesetzt

Bei der Brucker Mitgliederversammlung war dagegen satzungsgemäß eine Zwei-Drittel-Mehrheit aller knapp 630 Mitglieder notwendig. „Weil der Maschinenring Fürstenfeldbruck derjenige ist, der aufgenommen wird“, erläuterte Geschäftsführerin Katharina Huber den 31 anwesenden Stimmberechtigten. Das besage die Satzung. Und diese erforderliche Mehrheit wurde nicht erfüllt.

Daher ist eine zweite Versammlung angesetzt. Dann reicht eine Drei-Viertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Zustimmung für die Verschmelzung und eine zügige Bearbeitung beim Registergericht vorausgesetzt, erwartet Huber einen Zusammenschluss für Juli oder August. „Das wäre unser Ziel.“

Der Dachauer Vorsitzende Josef Brandmair soll der erste Vorsitzende des Gesamtgebildes werden, das in seiner Anfangsphase mit dem Dachauer Michael Kari sowie den beiden Brucker Vorständen Gregor Grill und Thomas Karl drei Stellvertreter aufweist. Bei den Wahlen 2023 ist jedoch vorgesehen, die Vorstandschaft zu reduzieren.

Zusammengelegt werden sollen außerdem die beiden Geschäftsstellen – zunächst einmal in Dachau, wo der größere der zwei Maschinenringe ansässig ist. Derzeit führt Huber die noch getrennt bestehenden Geschäftsstellen in Personalunion. Sie deutete aber an, dass man sich langfristig eine Geschäftsstelle in der Nähe der gemeinsamen Landkreisgrenze vorstellen könne: „Etwa zwischen Geiselbullach und Bergkirchen.“

Bauernobmann für Verschmelzung

Brucks Bauernobmann Georg Huber hält die Verschmelzung für alternativlos. „Es gibt keinen Grund dagegen zu stimmen, außer Sturheit“, betonte er. Straffere Strukturen und eine höhere Leistungsfähigkeit seien gute Argumente. Dem stimmte der Brucker Maschinenring-Vorsitzende Gregor Grill zu: „Ich bin überzeugt, dass das eine gute Sache wird.“ Beide Teile würden viel Gutes in die neue Beziehung bringen. hk

Die Versammlung

findet am Dienstag, 24. Mai, im Gasthaus zur Sonne in Mammendorf statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.