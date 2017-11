Maske spaltet Fürstenfeldbrucks Perchten-Verein

Fürstenfeldbruck –Seit Sommer gibt es in Bruck zwei Perchten-Vereine: die „Amperperchten“ und die „Brucker Perchten und Rauhnachtsgsindl“. Letzterer ist aus Ersterem hervorgegangen. 13 Mitglieder haben sich zum neuen Verein zusammengetan. Anführer der Brucker Perchten ist Klaus Trnka. Sein Sohn Johannes ist neuer Vorsitzender der Amperperchten. Grund für die Trennung waren Meinungsverschiedenheiten, die unter anderem im Zuge der „Wuide Hetz“ offenbar wurden.

+ Die Perchta-Maske, die beim Stück „Wuide Hetz“ zum Einsatz kommt, hat Klaus Trnka mitgestaltet. Er ist der Meinung, man müsse das Brauchtum öffnen für andere Wesen. © tb

Die Verantwortlichen des Stücks holten die Amperperchten, die Klaus Trnka gegründet hat, bei der Produktion vor Monaten mit ins Boot. Vereinsmitglieder durften beim Drehbuch mitwirken, einige stehen bei der Aufführung selbst auf der Bühne. „Das ist eine Chance, unsere Geschichten mit neuen Masken zu erzählen“, sagt Klaus Trnka, der den Kraxenträger spielt, ein Wesen, das den Perchten früher den Weg mit Fackeln ausgeleuchtet und Menschen bei Hofbesuchen freundlich begrüßt haben soll, also ein freundliches Monster. Er habe immer versucht, den Perchten einen regionalen Sinn zu geben, obwohl der Brauch ja aus den Alpen stamme, sagt Trnka. Daher wolle er das Perchten-Brauchtum in Bruck öffnen für Wesen wie Hexen und Geister, die in der Region eine Bedeutung haben.