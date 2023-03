Mega-Streik am Montag: So laufen die Vorkehrungen

FFB

Von Thomas Steinhardt schließen

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben einen für Montag zum gemeinsamen Streik im Verkehrssektor aufgerufen. Inwieweit davon auch der Landkreis betroffen ist, ist noch nicht ganz klar. Es laufen aber bereits Vorkehrungen.

Fürstenfeldbruck – Den Busverkehr im Kreis soll der Groß-Streik kaum betreffen. Alle MVV-Linien, die eine „8“ vorne dran haben, werden wie gewohnt auf den Straßen im unterwegs sein.

Distanzunterricht in Berufschule und FOS/BOS

Eben wegen dieser Ungewissheit hat sich die Berufsschule in Fürstenfeldbruck am Freitag dazu entschieden, am Montag auf Distanzunterricht zu wechseln. „Viele unserer Schüler kommen von außerhalb des Landkreises“, erklärt Schulleiterin Andrea Reuß. Die meisten davon nutzten die S-Bahn. Gleiches gelte für die Lehrer. Der Unterricht aus der Ferne sollte kein Problem sein. Erst im Januar habe man einen „Probe-Distanzunterricht“ gemacht – um diese Art des Lernens noch einmal aufzufrischen, so Reuß. Leer bleibt am Montag auch das Gebäude der FOS und BOS in Fürstenfeldbruck. Auch dort gibt es Distanzunterricht.



Praktikum

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Puchheimer Gymnasium sieht man dem Megastreik ziemlich entspannt entgegen. Der größte Teil der rund 1100 Schüler kommt mit dem Bus, dem Rad, zu Fuß oder mit den Eltern. Hier rechnet also niemand mit dem großen Chaos. Die Einzigen, die ein möglicher S-Bahn-Streik treffen könnte, sind die neunten Klassen, die nächste Woche Betriebspraktikum in Firmen absolvieren, zum Beispiel in München. Aber auch hier ist schon klar, wie man damit umgeht: Wer nicht zu seinem Praktikum kommt, der hat halt ganz normal Unterricht.



Viele mit dem Bus

In der benachbarten Realschule beginnen am Montag die ersten Prüfungen für die Mittlere Reife, im Fach Englisch. Allerdings ist die zweite Konrektorin Sonja Meyer sehr zuversichtlich, dass es keine Probleme auf dem Schulweg geben wird. Gerade einmal eine Handvoll aller Schüler sei auf die S-Bahn angewiesen. Die meisten kommen aus dem Einzugsgebiet Puchheim, Gröbenzell und Eichenau und sind mit Bussen unterwegs. „Und uns wurde zugesichert, dass die am Montag fahren werden.“ Die Prüflinge seien außerdem bereits in der zehnten Klasse, die würden zur Not sicherlich eine Lösung finden. „Wir sind da ganz entspannt“, erklärt Meyer.



Das Germeringer Max-Born-Gymnasium (MBG) hat entschieden, trotz der möglichen Streiks auch bei der S-Bahn am Montag einen regulären Unterrichtstag durchzuführen. Man habe länger darüber beraten und sich dann gegen die Möglichkeit eines Distanzunterrichts ausgesprochen, erklärt Schulleiter Robert Christoph. Ans MBG gehen zwar viele Schüler, die entlang der S 8 wohnen. Er und das Kollegium glauben aber, dass es die meisten wohl zum Unterricht schaffen werden. Sollte es nicht möglich sein, können die Eltern ihre Kinder wegen Streiks am Montag abmelden. Unaufgeregt ist man bei der Brucker Sparkasse. Der Großteil der Mitarbeiter lebe im Landkreis und habe somit kurze Wege, so Sprecher Dirk Hoogen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.