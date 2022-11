Mehr Aufmerksamkeit für Opfer häuslicher Gewalt

Fürstenfeldbruck

Institutionen wollen mit Filmen, Vorträgen und einem Infotag in der Aumühle in Bruck für das Thema „Häusliche Gewalt“ sensibilisieren.

Fürstenfeldbruck – „Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Gewalt von ihrem Partner oder Ex-Partner“, sagt Isolde Klyeisen, Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt. „Warum passiert das und was können wir dagegen tun?“, seien Fragen, denen man verstärkt nachgehen müsse. In Fürstenfeldbruck nehmen sich nun mehrere Institutionen des Themas an. Rund um den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, der jährlich am 25. November begangen wird, findet eine Aktionswoche statt (siehe Kasten).

Von Montag, 21. November, bis Samstag, 26. November, beleuchten Organisationen wie der Verein Frauen helfen Frauen, Amnesty International und der Weiße Ring das Thema „Gewalt an Frauen“. So berichten in der Dokumentation „Hinter Türen“, der in der Stadtbibliothek gezeigt wird, drei Opfer häuslicher Gewalt von ihrer Geschichte. „Sie erzählen, wie sie Gewalt erlebt haben, wieder rauskamen und mit was sie heute noch zu kämpfen haben“, erklärt Rafaela Mötsch vom Verein Frauen helfen Frauen. „Es liegt uns am Herzen, zu zeigen, mit welchen Problemen wir tagtäglich zu kämpfen haben“, sagt Mötsch bei der Vorstellung der Aktionswoche.

Die Veranstaltungen seien wichtig, um mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen, aber auch, um zu informieren, sagt Mötsch. „Vielleicht kann man so dem ein oder anderen helfen oder der Nächste passt vielleicht auf, wenn es in der Nachbarschaft wieder Streit gibt. Oder der ein oder andere vermiete doch mal an eine alleinerziehende Mutter mit Kind.

Die Idee, den Gedenktag gegen Gewalt an Frauen nach Fürstenfeldbruck zu holen, stammt von Bibliotheksreferentin Irene Weinberg (BBV). „Man meint immer, dass das so ein Randphänomen ist und es nur die unteren Schichten betrifft.“ Dem sei aber nicht so, Gewalt gegen Frauen gehe durch alle Schichten. „Ich habe erst kürzlich von einem renommierten Zahnarzt gelesen, der seine Frau ermordet hat.“

Aus Weinbergs Idee ist eine ganze Aktionswoche entstanden, sagt Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht. Veranstaltungsort ist die Aumühle. „Das Programm ist aber doch sehr unterschiedlich. Teilweise ist es sachlich und teilweise doch sehr emotional“, verrät Rupprecht.

Dass bei häuslicher Gewalt in der Familie nicht nur die Erwachsenen betroffen sind, betont Sylvia Scholpp-Stadler: „Die Eltern meinen oft, dass die Kleinen nichts mitbekommen“, sagt die Mitarbeiterin der Ökumenischen Erziehungsberatungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche im Landkreis. Doch die Erfahrung zeige: 80 Prozent der Kinder sagen: „Wir haben was mitbekommen.“ Auch hier dürfe man nicht wegsehen und den Kindern ein „sicheres Zentrum“ bieten.

Dritte Bürgermeisterin Brigitta Klemenz, von Rupprecht zur „Mini-Schirmherrin“ der Aktionswoche ernannt, dankte den Institutionen im Namen der Stadt. „Wenn man im Internet sieht, was es alles für mögliche Formen von Gewalt gibt, da wird einem ganz anders.“ Die Aktionswoche solle ein Stückchen weit zur Bewusstseinsbildung beitragen. „Jeder Einzelne kann etwas machen.“ LISA FISCHER

