Mehr Azubis – aber immer noch zu wenige

Von: Tobias Gehre

Caroline Raab absolviert eine Ausbildung zur Elektronikerin im Germeringer Unternehmen GeBE Elektronik und Feinwerktechnik. Ihre Entscheidung für eine Lehre hat sie nie bereut. © GeBE Elektronik und Feinwerktechnik

Fachkräfte sind knapp. Viele Unternehmen bilden daher selbst Nachwuchs aus. Im vergangenen Jahr konnte die IHK dabei ein leichtes Plus im Landkreis verzeichnen. Dennoch blieben rund 200 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Fürstenfeldbruck – Schwierig war es für Caroline Raab nicht, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Auf die wenigen Bewerbungen, die die 18-Jährige geschrieben hatte, folgten durch die Bank Zusagen. Das Rennen um die junge Frau machte am Ende die Firma GeBE Elektronik und Feinwerktechnik aus Germering. Dort absolviert Caroline Raab seit vergangenem Herbst ihre Ausbildung zur Elektronikerin.

200 freie Plätze

So viel Erfolg hat jedoch längst nicht jedes Unternehmen bei der Suche nach geeignetem Nachwuchs. Im vergangenen Jahr zählte die Industrie- und Handelskammer (IHK) 361 neue Ausbildungsverträge im Landkreis. Das entspreche zwar einem Plus von drei Prozent gegenüber 2021. Dennoch blieben laut der IHK rund 200 Ausbildungsplätze unbesetzt. „Das Problem, die Lehrstellen besetzen zu können, wird leider zunehmen“, erklärt Michael Steinbauer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Fürstenfeldbruck.

Duale Ausbildung

Der Grund sei aber nicht die mangelnde Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen, betont Steinbauer. „Die duale Ausbildung hat nach wie vor einen außerordentlich hohen Stellenwert für die Betriebe. „Immerhin ist es die beste Investition gegen den Arbeitskräftemangel und in die Zukunft des Unternehmens.“ Seit Jahren nähmen in Bayern mehr als zwei Drittel eines Schuljahrgangs eine duale Ausbildung auf. „Um diesen Anteil zu halten, müssen wir die Vorzüge der Ausbildung immer wieder bei Eltern, Schülern sowie den Lehrkräften platzieren“, so Steinbauer.

Mit jeweils 51 neuen Ausbildungsverträgen waren die Berufe der Kaufleute im Einzelhandel sowie der Fachinformatiker die beiden beliebtesten Ausbildungsberufe im Landkreis – gefolgt von den Verkäufern sowie den Kaufleuten für Büromanagement.

Weitere Ausbildung

Die Schwierigkeiten vor allem von kleineren Betrieben, überhaupt Auszubildende zu finden, belegt die sinkende Zahl der ausbildenden IHK-Mitgliedsbetriebe: Sie lag Ende 2022 sowie im Vorjahr bei 309, im Jahr 2020 waren es noch 334 und im Jahr 2019 gab es 348 aktive IHK-Ausbildungsbetriebe.

In einem davon ist auch Caroline Raab gelandet. Ihre Entscheidung für eine Ausbildung bereut die 18-Jährige keinesfalls. „Es macht Spaß, ich lerne jeden Tag etwas Neues und habe sehr nette Kollegen“, sagt Raab. Und sie hat bereits Pläne für die Zukunft: Nach ihrer Lehre will sie noch eine Ausbildung zur Technikerin oder Meisterin absolvieren.

