Mehr Musik beim Weinfest im Stadtsaalhof

Freunde des edlen Tropfens kommen im Veranstaltungsforum auf ihren Geschmack. Denn die Heimatgilde „Die Brucker“ lädt von Donnerstag, 20. , bis Sonntag, 23. Juni, wieder zu ihrem Weinfest in den Stadtsaalhof des Veranstaltungsforums.

Fürstenfeldbruck – Auch heuer schenken dort wieder zehn Winzer Wein aus der Pfalz aus.

Nach der Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr geht das Weinfest in sein 26. Jahr. „Die Planungen sind schon seit längerer Zeit abgeschlossen“, teilt Gildemeister Daniel Brando mit. Dabei setzt der Verein auf Altbewährtes: So werden neben edlen Tropfen auch dieses Mal kulinarische Köstlichkeiten wie Flammkuchen oder Rahmfleckerl angeboten. Und es gibt auch Kaffee und Kuchen und sogar einen Seniorennachmittag: Am Samstag erhalten alle Senioren zwischen 15 und 16 Uhr eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zum Preis von drei Euro am Gildestand.

Junge Rockband

Daneben erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit Vorführungen auf der Bühne sowie Live-Musik. „Neu ist, dass von Donnerstag bis Samstag an jedem Abend eine Band spielen wird“, sagt Brando. Am Donnerstag treten die „Crispy Horns“ im Wechsel mit den „Kata-Strophen“ auf, am Freitag „Munich Belle“ aus München sowie am Samstag die junge Party-Rockband „Saustoi“ aus Fürstenfeldbruck. Auch die Sängerin Edith Prock ist am Donnerstagnachmittag wieder im Programm. „Außerdem kommen Goaßlschnalzer“, kündigt Daniel Brando an.

Ponyreiten auf dem Klosterareal

Für die kleinen Gäste wird am Donnerstag und Samstag ab 14 Uhr wieder Ponyreiten auf dem Klosterareal angeboten. Auf der Bühne sorgen die Tage über unter anderem die „Racoons“ vom Brucker Tanzstudio, die „Small Town Dancers“, die Garden der Faschingsfreunde sowie „Narrhalla“ aus Oberschleißheim (Kreis München) für Stimmung. An jedem Abend um 19 Uhr präsentieren Modegeschäfte die neuesten Trends.

Bammel vor schlechtem Wetter hat der Gildemeister nicht. Wenn ein Sturm aufzieht, müsse man halt schnell die Sonnenschirme zusammenklappen. „Das beeinflusst uns nicht großartig“, sagt Daniel Brando. „Zur Not gehen wir in die Tenne.“ Dort gibt es genügend Plätze im Trockenen, damit Besucher und edle Tropfen nicht nass werden. (seo)

Das Weinfest ist geöffnet

am Donnerstag von 14 bis 24 Uhr, am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite www.heimatgilde-ffb.de.