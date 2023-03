„Wirtschaften über unseren Möglichkeiten“: Stadt braucht mehr Steuer-Einnahmen

Fürstenfeldbruck

Der Haushalt der Stadt Fürstenfeldbruck für das laufende Jahr steht. Während die Finanzen für heuer gesichert scheinen, machen die Folgejahre Sorgen.

Fürstenfeldbruck – Dann drohen hohe Kreditaufnahmen, wenn die Einnahmen nicht steigen.

In den Vorberatungen im Finanzausschuss hatte sich eine breite Zustimmung abgezeichnet. Viel Spielraum, um über Wunschprojekte zu diskutieren, gab es angesichts der Kassenlage auch nicht. Das Finanzpolster sei aufgebraucht, sagte Kämmerer Marcus Eckert. Die leere Kasse beim Geldbeutelwaschen stehe symbolisch dafür. „Die Stadt wirtschaftet über ihren finanziellen Möglichkeiten.“

Der Fehlbetrag

Heuer kann der Fehlbetrag von 2,3 Millionen Euro durch Vorjahres-Überschüsse ausgeglichen werden. Doch bis 2026 drohen Fehlbeträge von zwölf Millionen Euro und ein Schuldenstand von bis zu 60 Millionen Euro. „Eine Kreditaufnahme in dieser Höhe wird keine Zustimmung der Kommunalaufsicht bekommen“, warnte Eckert.

OB Erich Raff erinnerte an Großprojekte, die die Stadt stemmt: Schulneubau und Erweiterung, Bauhofverlagerung und Straßenbau (siehe unten). Trotzdem habe man für 2024 7,5 Millionen Euro für Amperoase und Eishalle eingestellt. „Es ist noch kein Dach, aber ein erster Schritt, um die Situation für die Eislaufvereine zu verbessern.“

Klar ist: Langfristig muss die Stadt mehr Geld einnehmen – und das geht vor allem über die Gewerbe- und Einkommenssteuer. Der Stadtrat und der neue Oberbürgermeister müssten planerische Kapazitäten und die Wirtschaftsförderung nicht nur für Geschoßwohnungsbau bündeln, sondern auch zur Ansiedlung von Handel, Handwerk und Gewerbe, forderte Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP). „Sonst ist der finanzielle Rahmen für Investitionen und Folgenutzungen solch wünschenswerter Einrichtungen begrenzt.“

Wirtschaftspolitik und Abrechnung

Auch Andreas Lohde (CSU) forderte eine aktive Wirtschafts- und Standortpolitik. „Wir müssen den ökonomischen Wechsel von der Garnisonsstadt zum Wirtschaftsstandort schaffen.“ Potenzial sieht er im Technologiestandort, der sich in Kooperation mit der Gemeinde Maisach am Fliegerhorst entwickelt.

Christian Götz (BBV) nutzte seine Haushaltsrede für eine kleine Abrechnung mit OB Raff. „Er hinterlässt nicht unbedingt ein gut bestelltes Feld.“ Beschlüsse würden nicht umgesetzt, Anträge nicht behandelt, Projekte vermurkst, wie die Wohnungen am Sulzbogen. Der Beschluss, die Vermietung des Stadions an Türkgücü München abzulehnen, halte seine Fraktion für rechtswidrig.

Nur weniger Schulden

Jan Halbauer (Grüne) sprach von einem Investitionsstau. „Wir sparen nicht, wir nehmen nur weniger Schulden auf.“ Positiv sah er Investitionen in die Verkehrswende. Markus Droth (FW) bemängelte, dass keine Wohnbauprojekte im Etat enthalten sind. „Das ist zu wenig.“ Die Stadtwerke bräuchten mehr Einnahmen aus regenerativer Energieerzeugung. Dies könne man für Investitionen in der Stadt, etwa das Hallenbad, nutzen. „Beim Klimaschutz tut sich in Bruck viel zu wenig“, bemängelte Alexa Zierl (ÖDP). Und Adrian Best (Linke) vermisste Angebote für Kultur, Jugend und soziales Leben. „Da hat der Haushalt zu wenig.“

Einzig die SPD stimmte gegen den Etat. Philipp Heimerl missfiel vor allem, dass fast alle städtischen Grundstücke in den kommenden Jahren zum Verkauf eingeplant seien. Seine Sorge: „Genossenschaften werden den Preis für das Bauhofareal nicht bezahlen können.“ imu

Einige Zahlen aus dem Etat

Größter Einnahmeposten für die Stadt sind Steuern. Hier plant man mit 20 Millionen Euro an Gewerbesteuer und 28,5 Millionen Euro aus der Einkommenssteuerbeteiligung. Dem stehen Personalkosten in Höhe von rund 27,5 Millionen Euro sowie rund 18,7 Millionen Euro für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.



Die größten Investitionen tätigt die Stadt in den Neubau der Grundschule West (knapp 12 Millionen Euro), die Erweiterung der Philipp-Weiß-Schule (1,5 Millionen Euro), den Bau eines Salzsilos (1,7 Millionen Euro), den Umbau der Augsburger Straße (1,6 Millionen Euro) und den Umbau des Viehmarktplatzes (2,7 Millionen Euro).

