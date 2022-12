Mehrere Unfälle auf schneeglatten Fahrbahnen

Von: Thomas Steinhardt

Mit dem ersten Schnee der Saison ist es prompt auch gleich zu Unfällen gekommen. Verletzt wurde niemand, aber es gab Sachschäden.

Vier Verkehrsunfälle wurden der Brucker Polizei in ihrer Zuständigkeit bekannt, die auf den Schnee oder die Glätte zurückzuführen sind.

Am Freitag kam laut Polizei eine 41-jährige Fürstenfeldbruckerin mit ihrem Pkw Hyundai auf der B 2 bei Puch von der Straße ab und überfuhr einen Straßenposten. Der Sachschaden blieb hier gering.

Am Samstag verursachte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer einen Sachschaden von 6000 Euro, nachdem er gegen 18.35 Uhr mit seinem Mercedes beim Rechtsabbiegen von der Kurt-Schumacher-Straße in die Theodor-Heuss-Straße ins Rutschen geriet und mit einem Pkw auf der Gegenfahrbahn kollidierte. Da der Unfallverursacher an seinem Fahrzeug noch Sommerreifen aufgezogen hatte, erwartet den Fürstenfeldbrucker nun eine Anzeige, berichtet die Polizei.

Glimpflich verlief auch ein Verkehrsunfall Samstagnacht gegen 0.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Türkenfeld und Moorenweis. Dort kam laut Polizei ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem VW aufgrund der schneeglatten Fahrbahn in einer Kurve von der Straße ab und stieß gegen einen Baumstumpf. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro.

In der gleichen Nacht crashte in Fürstenfeldbruck ein 27-jähriger Gröbenzeller, nachdem er aufgrund von Schneeglätte in der Heimstättenstraße die Kontrolle über seinen BMW verloren hatte und gegen einen Gartenzaun krachte. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug und dem Zaun beträgt 9000 Euro.

