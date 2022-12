Mehrere Unfälle auf schneeglatten Straßen: Junger Mann schwer verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Auf schneeglatten Straßen ist es zu einigen Unfällen gekommen. © picture-alliance/ dpa (Beispielfoto)

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es am Donnerstag im Landkreis Fürstenfeldbruck zu einigen Unfällen gekommen. Die Polizei appelliert: Bitte nur mit Winterreifen fahren.

Fürstenfeldbruck - Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am Donnerstag einem 22-jährigen Pkw-Fahrer bei Landsberied zum Verhängnis, wie die Polizei berichtet. Der junge Mann kam gegen 17.45 Uhr laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der eisglatten Fahrbahn zwischen Landsberied und Schöngeising von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer verständigte seine Mutter, die ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus fuhr. An dem Toyota entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Beim Einbiegen in die Siemensstraße in Puchheim kam am Donnerstag um 6 Uhr eine 48-jährige Autofahrerin aus Germering mit Ihrem Citroen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und fuhr auf die Verkehrsinsel auf. Dort kollidierte sie mit einem Pflanztrog und einem Ampelmasten, wie die Polizei berichtet. Der Pkw wurde an der Front sehr stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Ampelanlage fiel aufgrund des Zusammenstoßes aus. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.

Die Unfallverursacherin fuhr mit Sommerreifen und muss deswegen nun mit einer Anzeige rechnen.

Bitte nur mit Winterreifen Die Polizei bittet aufgrund der Wetterlage alle Verkehrsteilnehmer, nur mit Winter- oder Ganzjahresreifen, erkennbar am „M+S-Symbol“ auf er Reifenseite, am Straßenverkehr teilzunehmen und im Zweifelsfall das Fahrzeug lieber stehen zu lassen.



In der Augsburger Straße ebenfalls in Puchheim fuhr die 20-jährige Fahrerin eines Smarts am Donnerstag um 9.20 Uhr mit zu geringem Abstand hinter einem Räumfahrzeug her, wie die Polizei berichtet. Als dieses verkehrsbedingt abbremsen musste, wich sie nach rechts aus und touchierte einen Gartenzaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1 500 Euro.



Der 35-jährige Fahrer eines Kleintransporters kam an der Kreuzung Gernstraße/Roggensteiner Allee am Donnerstag um 10.45 Uhr in Eichenau witterungsbedingt nicht rechtzeitig zum Stehen. Er kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigen von rechts kommenden Traktor mit Räumschild. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird laut Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt.

Am Kreisverkehr Riegerstraße/Neue Gautinger Straße in Germering fuhr die Fahrerin eines Fiat am Donnerstag um 11.50 Uhr auf den vor ihr fahrenden Renault eines 68-jähirgen Germeringers auf, als dieser verkehrsbedingt bremste. Ihren Bremsweg und den erforderlichen Abstand hatte sie aufgrund der Straßenverhältnisse laut Polizei offenbar falsch eingeschätzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

