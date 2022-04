Messe Interior erlebt einen Besucheransturm

Präsentation für die Messe. © mm

Eine genaue Besucherzahl der dreitägigen Messe „Interior“ konnte wegen des freien Eintritts nicht ermittelt werden, aber alle vier Protagonisten – Schreinerinnung, Kreishandwerkerschaft, Gewerbeverband als Veranstalter sowie die Agentur Pfifficum als Organisator – sind sich einig: Die Besucherzahl überstieg ihre kühnsten Erwartungen.

Fürstenfeldbruck – „Als Mittelstands- und Gewerbereferent der Stadt, sowie als Kreishandwerksmeister und Vorsitzender des Brucker Gewerbeverbandes bin ich sehr stolz, dass wir den Mut hatten, diese Messe durchzuführen“, sagte Franz Höfelsauer. Bereits zur Halbzeit habe sich abgezeichnet, dass die Messe ein Erfolg werde. „Das Interesse der Bevölkerung an Interior als erste Messe in der Region nach Corona, war sehr groß. Das bestärkt uns vier Aktivisten, in zwei Jahren die Messe wieder durchzuführen.“

Der Obermeister der Schreinerinnung, Andreas Obermaier, bezeichnete die Messe gar als besser im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. „Es gab viele interessante Gespräche mit den Kunden.“ Er werde in den nächsten Wochen einiges zu tun bekommen. Groß war die Nachfrage vor allem nach Insektenschutz für Fenster und Türen.

Gottfried Obermair, der Vorsitzende von Ziel 21, kam in den drei Messetagen kaum zum Verschnaufen. Bereits in den früheren Messen waren die Anfragen für alternative Heizungssysteme anstelle von Gas und Kohle groß. „Aber heuer wurde alles in den Schatten gestellt.“ Über 100 Beratungen habe er durchgeführt. Das Olchinger Unternehmen „Emotion E-Bike“ – heuer erstmals dabei – musste zum zweiten Messetag noch einige E-Bikes neben den Lasten-E-Bikes auf seinem Stand aufstellten. „Die Nachfrage war so groß“, berichtete Geschäftsführer Michael Lindner.

Die Messe ist auf ausführliche Beratung und Information ohne lange Wartezeit ausgelegt. Einige Aussteller seien schon etwas skeptisch gewesen, meinte Susanne Droth von der Agentur Pfifficum. „Dann aber waren sie doch vom großen Ansturm überrascht.“ Markus Droth ist froh, die Messe realisiert zu haben. Man habe weitere Gewerke hinzubekommen, wie die Themen Solar oder regenerative Energien. „Ein Bereich, der gewachsen ist, wo aber die Themen Wertigkeit, Nachhaltigkeit dazu passen.“ Deshalb seien weitere Vorschläge oder Anregungen willkommen, so Droth.

Die Organisation der Messe sei noch nie so chaotisch gewesen, gestand der Pfifficum-Chef Droth. „Das war Improvisieren auf hohem Niveau.“ Zur Wiederauflage in zwei Jahren meint er: „Also da schaun mer mal, dann sehn wir scho.“

