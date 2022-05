Mischung aus Funken und Basteln macht’s

Funken ans andere Ende der Welt und Elektronik-Basteln: Rosemarie Buchholz und Helmut Berka zeigen beim Tag der offenen Tür des Ortsverbandes, was die Amateurfunker alles zu bieten haben. © MM

Der Ortsverband der Amateurfunker feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass luden die Mitglieder des DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) zum Tag der offenen Tür in ihren Clubraum am Brucker Volksfestplatz ein. Interessierte erhielten Einblicke in die Aktivitäten der Hobbyfunker.

Fürstenfeldbruck – Blinkende Lichter, kleine Gerätschaften und Kabel über Kabel: Betritt man den Clubraum der Brucker Amateurfunker, fallen einem als erstes nicht nur die vielen roten, gelben und grünen Lichter auf, sondern auch die heiteren Gesichter der anwesenden Mitglieder. So auch bei der 15-jährigen Julia Karl aus Fürstenfeldbruck. „Ich finde es spannend, dass man von hier aus in die Geräte reinrufen kann und man weiß nicht, wo man dann rauskommt“, erzählt die Schülerin. Denn ob man eine Antwort von einem Kollegen aus der Nachbarstadt erhält oder aus einem ganz anderen Teil der Welt, kann man nie vorhersagen.

Ihr spektakulärster Funkkontakt reichte bis ans andere Ende der Welt: Ein anderes Vereinsmitglied aus Fürstenfeldbruck war auf einer Expedition an einer Funkstation in der Antarktis und hat der 15-Jährigen per Funk geantwortet. Andere Funkkontakte reichten beispielsweise von Norddeutschland bis nach Schweden und Großbritannien.

Julia ist seit ihrem neunten Lebensjahr Mitglied im Verein. Dazu kam sie über ihren Bruder, der bereits seit einiger Zeit zu den Amateurfunkern gehört: „Ich bin früher oft mit meinem Papa mitgefahren, um ihn hier abzuholen, und dann durfte ich selbst immer ein bisschen ausprobieren. Das fand ich cool.“ Wenig später wurde sie selbst Mitglied.

50 Jahre sind bereits vergangen, seit sich die ersten Funker in der Kreisstadt versammelten und den Verein gründeten. Seither treffen sich regelmäßig rund 150 Mitglieder im Vereinsraum am Volksfestplatz. 47 davon sind Jugendliche.

Doch nicht nur bei den Clubtreffen wird gefunkt: Regelmäßig veranstalten die Amateurfunker einen Bastelnachmittag, bei dem Jugendliche mit der modernen Technik sowie mit den Grundlagen des Funkbetriebs vertraut gemacht werden. Eben jene Kombination ist es auch, was der Vereinschef Helmut Berka am ansprechendsten für potenzielle künftige Mitglieder findet. Insbesondere für Jugendliche sei auch die Gemeinschaft untereinander wichtig, die man durch das Funken erlebt. Berka selbst ist seit 44 Jahren begeisterter Amateurfunker, und daran, aufzuhören, denkt er keineswegs. CHRISTINA STROBL

