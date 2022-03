Missbrauch und Austrittswelle: Es wird Zeit für Kirchenreformen

Von: Ingrid Zeilinger

Die Brucker Klosterkirche. © Bodmer

Reformbewegungen gibt es in der katholischen Kirche schon lange, doch bisher mit wenig Erfolg. Nun widmet das Brucker Forum dem Thema unter dem Titel „Umkehr!

Fürstenfeldbruck – Neue Wege für die katholische Kirche“ eine vierteilige Vortragsreihe. Dr. Helmut Schnieringer, Pastoralreferent und Theologischer Referent des Forums (62), erklärt, was die Zuhörer erwartet.

Herr Dr. Schnieringer, was hat Sie dazu veranlasst, sich nun dem Thema Kirchenreform zu widmen?

Ich bin ein Theologe der Nachkonzils-Generation. Kirchenreformen waren mir schon immer ein Anliegen. Ich bin seit mehr als 30 Jahren im kirchlichen Dienst, und seitdem warte ich auf Reformen. Doch die kamen nie, die Fragen sind liegen geblieben und verschleppt worden. Jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es sich auch für die Kirchenoberen nicht mehr vermeiden lässt, sich für Veränderungen zu öffnen.

Helmut Schnieringer Theologischer Referent © mm

Wie nähern sie sich dem Thema?

Die Grundfrage ist die Beteiligung des kirchlichen Volkes. Die Macht der Kirche ist allein beim Amt situiert, so kann es nicht bleiben. Das ist auch ein Hauptthema des Synodalen Weges, der sich inzwischen für eine stärkere Beteiligung des Kirchenvolks an wichtigen Entscheidungen ausgesprochen hat.

Darum geht es beim ersten Beitrag der Vortragsreihe.

Martin Schneider, Grundsatzreferent des Diözesanrats, des obersten Laiengremiums in der Erzdiözese, spricht diesen Donnerstag, 20 Uhr, im Pfarrheim St. Bernhard (Eintritt fünf Euro) über das Thema „Kirche mitgestalten“. Wir sind zehn Tage vor der Pfarrgemeinderatswahl. Doch die Laien brauchen nicht nur ein Beratungs-, sondern auch ein Mitbestimmungsrecht – ähnlich wie in der evangelischen Kirche.

Auch das Missbrauchsgutachten wird thematisiert.

Das Münchener Missbrauchsgutachten hat der Reformdebatte nochmals Drive gegeben und die Öffentlichkeit erreicht. Es gibt eine nie dagewesene Austrittswelle. Dem muss sich die Kirche stellen. In der Vortragsreihe tun wir das mit der zweiten Veranstaltung. Dr. Martin Pusch von der Kanzlei Westpfahl-Spilker-Wastl informiert am Dienstag, 17. März, 20 Uhr, aus erster Hand über Erkenntnisse des Gutachtens. Im zweiten Teil geht es dann um Konsequenzen und Perspektiven für die Kirche. Cordula Brechmann von der unabhängigen Aufarbeitungskommission in der Erzdiözese wird aufzeigen, was seit 2011 bereits passiert ist und was darüber hinaus noch geschehen muss.

Worum geht es an den anderen beiden Abenden?

Konstantin Bischoff zieht eine Bilanz des synodalen Weges (23. März, 20 Uhr, Pfarrheim St. Martin Germering). Als Delegierter hat er die Frauenquote beim Synodalen Weg angeregt und erfolgreich verwirklicht. Abschließend (28. März, 20 Uhr, Pfarrheim Gröbenzell) blickt Christian Weisner, Sprecher der Initiative „Wir sind Kirche“ auf 25 Jahre Reformbemühungen zurück.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Reformen kommen?

Es wird schon etwas passieren, zumindest in dem Rahmen, in dem die deutschen Bischöfe Kompetenzen haben. Auch 70 Prozent der Bischöfe haben für Reformen votiert. Die anderen Fragen betreffen die Weltkirche. Von besonderer Bedeutung wäre die Freistellung des Zölibats. Hier bin ich für die nähere Zukunft nicht so optimistisch. Dennoch ist es wichtig, dass Impulse aus Deutschland kommen.

