„Mister Volksfest“: Viel los im Unruhestand

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Seit einem Jahr ist der ehemalige Volksfestreferent Achim Huber im Ruhestand. Auf dem Volksfestplatz musste er dennoch kurz als helfende Hand einspringen. © Weber

Seit einem Jahr ist Achim Huber im Ruhestand. Wobei, so ganz noch nicht. Denn eine große Leidenschaft lässt ihn auch im Unruhestand nicht los. So kehrte er für das Volksfest sogar noch einmal zurück ins Rathaus.

Fürstenfeldbruck – „Ich bin jetzt einfach mal weg und schaue, was kommt.“ Mit diesen Worten hatte sich der langjährige Volksfestreferent und Personalrat Joachim Huber, den aber alle Achim nennen, vor einem Jahr verabschiedet. Doch ganz so einfach war der Abgang nach knapp 47 Jahren im Brucker Rathaus dann doch nicht. Der 65-Jährige spricht von einem holprigen Übergang. „Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis ich wusste, was ich tun will.“ Besonders am Montagvormittag fiel es ihm anfangs schwer, die freie Zeit zu füllen. Denn es ging nicht mehr ins Büro. „Da musste ich mir erstmal wieder eine Struktur aneignen“, gibt Huber zu.

Nochmal beim Volksfest

Das ist für den Pensionisten inzwischen kein Thema mehr. „Erst habe ich gedacht, ich muss unbedingt etwas tun“, erinnert er sich. Doch er habe relativ schnell gemerkt, dass das nicht nötig ist. Diese Erkenntnis reifte, als er doch noch einmal ein bisschen in seinen alten Job zurückkehrte. Nachdem der Rathaus-Mitarbeiter für Veranstaltungen wieder aufgehört hatte, kam eines Tages ein Anruf aus dem Rathaus. Ob Huber nochmal beim Volksfest mithelfen wolle. „Da war ich mir schnell sicher, ich will.“ Dreieinhalb Monate organisierte er mit Daniel Brando das erste Volksfest nach dem Corona-Lockdown. „Das hat viel Spaß gemacht.“ Das Bierzelt sei bei der Eröffnung so voll gewesen wie noch nie.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Doch so, wie Huber es schon vor einem Jahr angedeutet hatte, merkte er auch diesmal wieder: „Es ist nicht mehr meine Welt.“ Also verzichtete er darauf, auch beim Altstadtfest noch einmal einzugreifen, und beendete sein Engagement Ende Mai wieder. „Ich habe gemerkt, dass es wirklich vorbei ist.“

Das große Fest in Brucks guter Stube genoss er als normaler Gast. Und bei seinem so geliebten Volksfest kann er sich über den Arbeitskreis noch ausreichend einbringen.

Nordic-Walking

Auch wenn ihm bisher kein Engagement wie ein 450-Euro-Job zugeflogen ist, wo alles passte, hat er genügend Aufgaben, die seine Tage füllen. Etwa am Donnerstag, wenn der dreieinhalbjährige Enkel kommt und alle Aufmerksamkeit vom Opa verlangt. Der Mittwochvormittag gehört der Nordic-Walking-Gruppe. Dazu ist Huber beim FC Aich, bei den Brucker Perchten, im Musikverein und im Sportbeirat als Vize-Vorsitzender aktiv. „Es macht Spaß, Dinge ohne Zeitdruck zu tun“, sagt der 65-Jährige. Da seine Frau noch arbeitet, ist er zudem ein bisschen als Hausmann gefragt.

Kontakt zur Stadtverwaltung hält er weiterhin, wenn auch eher zu den Ehemaligen. Denn alle paar Wochen besucht Achim Huber den Rentnerstammtisch im Marthabräu. „Da sieht man auch die, die schon länger weg sind.“ Der Plausch mit ehemaligen Kollegen, das Schwelgen in Erinnerungen macht ihm Freude. „Das sind Verbindungen, die ich gerne aufrechterhalte.“ Auch das ohne Verpflichtung und Zeitdruck. Achim Huber ist angekommen im Ruhestand.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.