Mit dem Roller auf großer Tour

Von: Peter Loder

Auch in der Partnerstadt von Fürstenfeldbruck, dem spanischen Almuñécar, macht Uli Würstle Station. Als Beweis schickt er ein Selfie in die Heimat. © mm

Mit 70 Jahren erfüllt sich Uli Würstle einen Lebenstraum. Der Brucker macht eine Roller-Tour bis zum südwestlichsten Zipfel Europas – spontan und alleine auf sich gestellt. Er trifft interessante Menschen und erlebt so manche Überraschung.

Fürstenfeldbruck – Vor drei Wochen hat sich Uli Würstle auf seine Vespa gesetzt und ist abgedampft. Eigentlich wollte er auf dem 24-PS-starken Zweirad zu seiner Schwester nach Südfrankreich rollen. Das hat der Brucker Gärtnerei-Gründer – wie mit seiner Familie abgesprochen – auch gemacht. Doch danach ist er einfach spontan weiter gen Süden gedüst und mittlerweile am Ende Europas angekommen.

Über die Pässe nach Frankreich

Das Tagblatt erreichte den abenteuerlustigen Senior kurz vor der Grenze nach Portugal. „Das wollte ich schon immer mal machen und habe es mir nun mit 70 Jahren auch gegönnt“, sagt Würstle. Gleichzeitig ließ er Grüße an die Daheimgebliebenen übermitteln: „Mir geht’s gut, es läuft perfekt.“

Von Bruck aus hatte sich Würstle Mitte August auf den Weg in Richtung Schweiz gemacht, war über den San Bernardino nach Italien und Turin gelangt. Dann ging’s über die Französischen Seealpen mit Europas höchstem Pass („Der 2270 Meter hohe Col de I’lséran ist aber eher langweilig und wenig spektakulär“) zu seiner Schwester.

Eigentlich wäre nun die Rückreise fällig gewesen. Doch den 70-Jährigen zog es weiter und immer weiter, die spanische Küste entlang nach Barcelona, Alicante und Malaga. Und natürlich nach Almuñécar, der 26 500 Einwohner zählenden, seit 25. Juni 2005 offiziellen Partnerstadt von Fürstenfeldbruck. Dort sollte Würstle im Rathaus persönliche Grüße von Brucks Partnerstadt-Referenten Karl Danke überbringen. „Doch ich habe keinen angetroffen“.

Also ging die Reise weiter Richtung Gibraltar – mit Fernblick auf Afrika. Im südwestlichsten Zipfel Europas angekommen, war der Brucker Gärtner dann plötzlich im EU-Ausland. Denn Gibraltar gehört zu England. Er musste bei der Grenzkontrolle den Ausweis vorzeigen und Euro in britische Pfund umtauschen.

Täglich absolviert Würstle im Schnitt 300 Kilometern. Alle 150 Kilometer ist ein Tankstellen-Aufenthalt fällig. Denn mehr als sieben Liter Sprit fasst der Tank seiner Vespa nicht. Das Moped hat sich Würstle vor fünf Jahren zu seinem 65. Geburtstag selbst geschenkt.

Tank-Rabatt für den Exoten

An mancher Zapfsäule bekommt der perfekt spanisch und französisch sprechenden Roller-Weltenbummler übrigens unverhofft Rabatt. „Obwohl ich nicht weiß, warum“, sagt der 70-Jährige. Seine Vermutung: Es liegt am deutschen Nummernschild, das den Bayern im Süden des Kontinents zu einem zweirädrigen Exoten macht. „Immer wieder werde ich angesprochen.“ So habe er schon viele nette Begegnungen am Wegesrand gehabt. „Das macht das Reisen so interessant“.

Die jeweiligen Übernachtungen in Hotels und Pensionen bucht er spontan. Über Portugals Hauptstadt Lissabon und entlang der nordspanischen Küste strebt Uli Würstle via San Sebastian nun wieder der Heimat entgegen. Pünktlich am 18. September will er in Bruck sein. Dann ist der 70-Jährige zum Geburtstag eines 80-jährigen Cousins eingeladen. Und den will der bisher pannenlos bummelnde Rollerfahrer nicht verpassen.

