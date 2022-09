Umgestaltung des Fliegerhorsts: Bürger können sich jetzt beteiligen

Fürstenfeldbruck

Wenn die Bundeswehr vom Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck abzieht, soll dort ein neues Stadtquartier entstehen. Damit auch die Ideen und Wünsche der Bevölkerung in die Planung einfließen, haben Bürger in den nächsten Wochen bei verschiedenen Veranstaltungen die Möglichkeit, sich zu beteiligen.

Fürstenfeldbruck - Den Auftakt bildet ein Info-Markt – eine Veranstaltung, bei der man sich in einer marktähnlichen Kulisse zu allen relevanten Themen informieren kann.

Der Markt findet am Freitag, 23. September, von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 24. September, von 13 bis 16 Uhr in der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld statt. Online kann man sich bis 14. Oktober unter www.brucker-stadtgespraeche.de informieren.

Die Beiträge werden in einem Bürgerprotokoll gesammelt, das der Auslobung für den Wettbewerb beiliegt und damit den teilnehmenden Planer-Teams als Leitlinie für ihre Überlegungen dient, wie die Stadt Fürstenfeldbruck berichtet. Den Auftakt bildet am kommenden Freitag und Samstag (17 bis 20 Uhr bzw. 13 bis 16 Uhr, Tenne Veranstaltungsforum) der Info-Markt – eine Veranstaltung, bei der man sich in einer marktähnlichen Kulisse an verschiedenen Ständen zu allen relevanten Themen und Leitlinien des Auslobungsentwurfs Informationen einholen und eigene Eindrücke verschaffen kann.

Dabei werden Experten zu den einzelnen Themen vor Ort sein, die Erklärungen liefern und Fragen beantworten. Außerdem können eigene Ideen und Anregungen eingebracht werden. Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann sich vom 23. September bis 14. Oktober unter www.stadtgespraeche-fuerstenfeldbruck.de ebenfalls ausführlich informieren und Hinweise und Vorschläge einreichen.

Ebenfalls bis 23. September kann man sich zu der ersten Radl-Exkursion am 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, entlang dem Fliegerhorst-Gelände anmelden. Die zweite Tour findet am 8. Oktober statt, Anmeldung dafür bis 1. Oktober. Kontakt: E-Mail konversion@fuerstenfeldbruck.de oder von Montag bis Mittwoch unter Telefon 08141 281-1071.

