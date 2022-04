Highlight Parking Day: Mobilitätswoche der Stadt gewinnt Preis

Von: Ingrid Zeilinger

Online nahmen Mobilitätsmanagerin Montserrat Miramontes (l.) und OB Erich Raff die Auszeichnung durch Moderatorin Yvonne Knapstein entgegen. © stadt Fürstenfeldbruck

Die Stadt hat den Hattrick im Bereich nachhaltige Mobilität geschafft - zumindest was Auszeichnungen anbetrifft.

Fürstenfeldbruck – Nach der Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ und der Prämierung für das Projekt „Lastenräder für alle“ als „Klimaaktive Kommune“ erhielt sie nun beim bundesweiten Wettbewerb der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) den ersten Preis für das beste Programm in Kommunen mit weniger als 100 000 Einwohnern.

Im großen Sitzungssaal des Rathauses verfolgten die Brucker die digitale Preisverleihung. Es wurden Beispiele von verschiedenen Kommunen in Deutschland präsentiert, darunter auch Aktionen der Europäischen Mobilitätswoche in Fürstenfeldbruck. Er sei megastolz, meinte OB Erich Raff.

Seine Highlights seien im Jahr 2021 der Parking Day entlang der Hauptstraße sowie das Lastenradrennen. Außerdem habe die neue Fahrradstraße an der Kirchstraße gezeigt, wie gut ein Miteinander Verkehrsteilnehmer funktionieren kann. Beim informellen Austausch präsentierte Mobilitätsmanagerin Montserrat Miramontes die Ziele zur nachhaltigen Mobilität und Aktionen während der Mobilitätswoche.

Für die diesjährige Auflage stehen bereits einige Programmpunkte fest: Ziel 21 will im Vorfeld am 11. September den „Autofreien Sonntag“ organisieren. Dazu sind kostenfreie ÖPNV-Schnupperfahrten geplant. Zur Eröffnung der EMW am 16. September planen Stadt und Landratsamt wieder die „Herzenbrezen“-Dankaktion. Es sind ADFC-Radtouren vorgesehen und am 22. September wird zum Schultag ohne Autos aufgerufen. SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi gratulierte der Stadt zum Preis. imu

