Ukraine-Krieg: Munition für Schützen und Jäger wird knapp

Von: Tobias Gehre

Teilen

Teuer geworden: Munition für Pistolen und Gewehre kostet derzeit extrem viel. Ein Grund für den Preisanstieg ist der Ukraine-Krieg. © mm

Der Krieg in der Ukraine und weltweite Lieferengpässe machen Schützen und Jägern im Landkreis das Leben schwer. Ihre Munition ist bedeutend teurer geworden – wenn sie überhaupt noch zu bekommen ist. Doch viele Schützen sind zum Schießen verdammt.

Fürstenfeldbruck – Es scheint auf der Hand zu liegen: In der Ukraine wird gerade jede Patrone gebraucht, um den russischen Angriff zurückzuschlagen. Diese gigantische Nachfrage schlägt auf die Preise für Munition durch – sie steigen und steigen. Doch der einzige Grund kann es nicht sein, sagt Joachim Brüning. Er ist Sportleiter der Feuerschützen beim Verein Bavaria Maisach und kümmert sich auch um die Beschaffung der nötigen Munition. „Schon zu Jahresbeginn gab es einen Preissprung“, sagt Brüning. Zwischen 30 und 60 Prozent seien die Preise gestiegen. Einzelne Kaliber seien sogar doppelt so teuer. So kosteten 1000 Schuss Pistolenmunition bis vor kurzem 180 Euro. Derzeit muss man 370 Euro dafür berappen.

Einige Schützen haben Reserven

Weniger werde bislang aber noch nicht geschossen, sagt Vereins-Chef Max Zimmerer. Viele Mitglieder hätten noch Reserven. Zudem geht er davon aus, dass die meisten Schützen in den sauren Apfel beißen und für ihre Munition tiefer in die Tasche greifen. Schießsport sei eine Leidenschaft. „Da hört man eher mit dem Rauchen auf.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Und selbst wer wollte, könnte nicht so einfach eine Pause einlegen und auf günstigere Preise warten, erklärt Andreas Koppelt, Schießbetriebsleiter des Bayerischen Sportschützenbundes an der Wurfscheibenanlage in Garching. Denn Schützen müssen regelmäßig schießen, um das Recht zum Besitz von Waffen nicht zu verlieren – das so genannte Bedürfnis.

Schützen befürchten Gewinnmitnahmen

Für Koppelt kommen mehrere Gründe für die teure Munition zusammen. Einen Hauptgrund sieht er im Krieg in der Ukraine. Er vermutet aber auch Gewinnmitnahmen von Händlern und Herstellern, die die hohen Preise ausnutzen. Zudem werde ein Großteil der Zündhütchen – Bestandteil einer Patrone – in China gefertigt. Dort stehen wegen Corona-Lokdowns immer wieder Firmen still.

Insgesamt gilt die Branche der Munitionshersteller als wenig transparent. Gerhard von Hößlin, Vorsitzender der Kreisgruppe des Jagdverbands, hat in einem Gespräch mit einem Vertreter eines Herstellers immerhin einen kleinen Einblick bekommen. Demnach gehe der Großteil des Treibladungspulvers in die Ukraine. „Das wird aber nicht groß kommuniziert“, sagt von Hößlin. Manche Sorten seien heute doppelt so teuer wie noch vor einem Jahr. Kaliber 9,3 × 62 Millimeter – eine Munition für die Wildschweinjagd – koste mittlerweile über 30 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Wer kann – und vor allem darf – baut sich seine Munition aus den einzelnen Komponenten selbst. Dazu braucht es allerdings den so genannten Pulverschein, erklärt Joachim Brüning von den Maisacher Bavariaschützen. Den hätten zwar viele der Mitglieder. Doch auch aus Bequemlichkeit hätten viele in der Vergangenheit zu fertiger Munition gegriffen. Jetzt würden wohl einige wieder handwerklich tätig werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.