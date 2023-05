Feierdog macht Feierabend: Musiker stehen zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne

Von: Peter Loder

Teilen

Aus und vorbei: Die Brucker Band „Feierdog“ um (v.l.) Jakob Schuster, Maxi Lacher, Tobias Oberpaul, Joe Kellerer und Hannes Kiser tritt am Samstag zum letzten Mal auf. © FEIERDOG

Feierdog macht Feierabend! Zehn Jahre nach ihrer Gründung betritt die auf bayerischen Rock spezialisierte Band zum letzten Mal die Bühne im Alten Schlachthof.

Fürstenfeldbruck – Dort verabschieden sich die Musiker mit einem Livekonzert von den Fans. „Altersbedingt“, erklärt Drummer Joe Kellerer den Rückzug, nachdem alle fünf aus dem Landkreis stammenden Band-Burschen mittlerweile eine Drei vor der Lebensalterszahl stehen und die meisten berufs- oder familienbedingt immer weniger Zeit für das gemeinsame Musikhobby haben.

„Wenn’s spannend werden soll, müssen alle zu 100 Prozent dahinter sein. Und das geht einfach nicht mehr.“ Ein Besetzungswechsel sei nie zur Debatte gestanden: „Wir haben zusammen begonnen und hören gemeinsam auf“, sagt der Drummer.

Und das geht bei Kellerer (34), dem Landwirt und Brucker Ex-OB-Kandidaten aus Lindach, Sänger Hannes Kiser (30, Pischertshofen), den beiden Emmeringer Gitarristen Maxi Lacher (34) und Tobias Oberpaul (30) sowie dem Biburger Jakob „Jagge“ Schuster (32) genauso schnell und spontan wie sie sich 2013 gesucht und zufällig gefunden haben. „Wir haben uns getroffen, sind gleich in meinen Keller runter gegangen und haben geprobt“, sagt Kellerer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Gekannt hatten sie sich vorher nicht, doch Brucks Musikszene ist irgendwie immer miteinander verbandelt. So entdeckten Kellerer und Lacher erst zwei Jahre nach Bandgründung beim Geburtstag „von der Tante Mare“, dass sie als Großcousins auch gemeinsame familiäre Wurzeln haben.

Selbst komponiert

Eines stand aber von Beginn an fest: Obwohl Hard- und Gothic-Rock ihr Metier war, sollte der eigenkomponierte Sound von selbst geschriebenen, in der boarischen Muttersprache gesungenen Texten abgerundet werden.

Das Konzept kam an. Spätestens nach dem umjubelten Auftritt beim Altstadtfest 2013 war klar: „Unsere Songs treffen voll den Zeitgeist.“ Ein Musikproduzent aus Odelzhausen wurde auf Feierdog aufmerksam. Es folgten Studioalben, Auftritte mit der damals schon berühmten LaBrassBanda und 2016 zur Krönung eine einwöchige Tournee kreuz und quer durch Irland.

Von diesem Abenteuer schwärmen die Feierdog-Musiker noch heute und packen eine Anekdote nach der anderen aus. Sechs stets kurzfristig vereinbarte Konzerte in kleineren Pubs und größeren Sälen vor mal nur zwei grölenden Iren oder dann auch 500 Feierlustigen. Die bayerischen Texte verstand zwar keiner, aber schon allein der Bandname erwies sich im englischsprachigen Raum als Türöffner: Feierdog waren auf der Insel die „feurigen Hunde“.

Nach über 100 Liveauftritten – der letzte war 2019 bei Rock am Klenze in München - ist nun Feierabend. Kellerer und Schuster versuchen mit der Gruppe „Der chöne Pernhard“ (die merkwürdige Schreibweise ist angelehnt an Monty Pythons Filmklassiker „Das Leben des Brian“) einen musikalischen Neustart, für den Rest der Crew ist der Schlachthof-Gig vorerst der letzte. PETER LODER

Das Abschiedskonzert

steigt am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, im Schlachthof Auf der Lände. Eintritt: fünf Euro (Subkultur-Mitglieder kostenlos). Als Gäste spielen The Slow Nights und Rob Royal.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.