Mutiges Programm zur dritten Auflage von „Dance First“

Von: Helga Zagermann

Tänzer der italienischen Gruppe „Compagnia Naturalis Labor“: Sie erzählen das Leben von Astor Piazzolla. © Marco Caselli

Nach dem großen Erfolg 2016 und 2018 geht im Juni und Juli zum dritten Mal das Modern-Dance-Festival „Dance First“ im Veranstaltungsforum über die Bühne.

Fürstenfeldbruck – Sechs internationale Produktionen haben dann Bayern-Premiere, die Carmina-Burana-Interpretation des Nationalballetts Slowenien sogar Deutschland-Premiere. Darauf sind die beiden Festival-Macher Heiner Brummel und Norbert Leinweber mächtig stolz – wie auch überhaupt darauf, dass sich in einer Kleinstadt das inzwischen zweitgrößte Modern-Dance-Festival Bayerns etabliert hat. An allen Abenden ist mit einem ausverkauften Stadtsaal zu rechnen – der Kartenvorverkauf startet am 31. März.

Dance First: International und regional

„Dance First“ ist international und trotzdem regional. Ein Schaulaufen der weltweit gefragtesten Choreographen und dennoch gleichzeitig Talentschmiede. Auf diese Säulen hat der künstlerische Leiter Brummel auch das Programm für 2022 gestellt. Und das genüge nun höchsten Ansprüchen, urteilt Leinweber, Leiter des Veranstaltungsforums. Aus der bisherigen Resonanz des Publikums, den Zusagen der Choreographen und der Höhe der generierten Zuschüsse ziehe man Selbstbewusstsein.

So ist das Programm mutig. Nicht nur den Tänzern, sondern auch den Zuschauern wird viel abverlangt. Schon der Auftakt am 11. Juni mit der spanischen Gruppe „La Veronal“ ist sehr fordernd: Marcos Morau erschafft in „Sonoma“ surreale Traumwelten und erzählt die Rolle der Frau in der europäischen Geschichte – von der Gefangenheit in Konventionen bis hin zum Befreiungsschrei. Folklore trifft auf Moderne.

Tango und Modern Dance verschmelzen drei Tage später bei der italienischen Gruppe „Compagnia Naturalis Labor“: Zum 100. Geburtstag des berühmtesten Tango-Komponisten Astor Piazzolla wird untermalt von Live-Musik die Geschichte des Künstlers tänzerisch dargestellt.

Dance First: Fließende Stile

Das Stück, das die chinesische Choreographin Xin Xie mit dem Staatsballett Hessen am 21. Juni in Bruck zeigt, wird noch geprobt. In „Timeless“ erwartet Brummel aber das, was sie groß gemacht habe: „Fließende Tanzstile in Anlehnung an Tai Chi und Qigong, Verbindung von Ost und West und damit des Zwiespalts zwischen chinesischer Kontemplation und westlicher Hektik.“

Unglaubliche Energie wird Sharon Eyal (Israel) in den Stadtsaal bringen: Das verspricht „Promise“ am 28. Juni. Die Tänzer des Ensembles „Tanzmainz“ werden laut Brummel für diese Inszenierung ihre ganze Kraft, Konzentration und Disziplin brauchen. Auf der Bühne verbinden sie sich zu einem Körper – bis Einzelne in die Individualität ausbrechen.

Umgekehrt ist es in „Bygones“ der kanadischen Truppe „Out Innerspace Dance Theatre“: In sich ständig verändernden Räumen finden Einzelne zueinander. „Technisch grandios“, sagt Brummel und meint damit Körperbeherrschung und Lichtdesign.

Über 30 Tänzer stehen dann am 14. Juli bei „Carmina Burana“ auf der Bühne. Zu Carl Orffs 24 Liedern schließt der rumänische Choreograph Edward Clug mit dem slowenischen Nationalballett den Kreis, nicht nur sinnbildlich: Über der Bühne schwebt ein großer Ring, der die Darsteller und schließlich auch das Leben zusammenführt.

Weil „Dance First“ aber auch regional ist, gestalten vier örtliche Tanzstudios das Finale am 28. Juli. „Made in FFB“ wird erneut beweisen, wie vielfältig und mitreißend Tanz ist. In beiden Festivalmonaten soll das Tanzen in der Kreisstadt verortet werden: durch Publikumsgespräche, Angebote im öffentlichen Raum, Tanzfilme im Lichtspielhaus und Workshops.

