Autorin schreibt Mutmach-Geschichten zugunsten der Kinderkrebsforschung

Von: Ulrike Osman

Die Brucker Autorin Susanna Sedlmeier und ihr neues Kinderbuch. © Ulrike Osman

Geschichten, die Mut machen, können wir alle gut gebrauchen. Das findet zumindest die Fürstenfeldbrucker Hobby-Autorin Susanna Sedlmeier.

Fürstenfeldbruck – Nachdem sie ihre ersten beiden Kinderbücher („Glück ist, wenn das Herz im Turbo-Gang schlägt“ und „Feldhase Fridolin und der Zauberspiegel“) in Eigenregie herausgebracht hat, wurde sie vor kurzem als eine von 22 Autorinnen und Autoren für einen Sammelband zugunsten der Kinderkrebsforschung ausgewählt.

Marienkäfer

„Charlies Mutmach-Geschichten für Kinder“ (Verlag: Books on Demand) heißt das Buch mit Geschichten für Fünf- bis Neunjährige. Sedlmeier wurde über einen Aufruf über das soziale Netzwerk Instagram auf das Projekt aufmerksam und reichte eine ihrer Geschichten ein.

In der Erzählung geht es um einen Marienkäfer, der beim ersten Flugversuch abstürzt – woraufhin seine ganze Familie sich nicht mehr in die Luft erheben mag. Man soll sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen, so die Botschaft der Autorin – und sich schon gar nicht aufgrund der Probleme anderer zu sehr einschränken.

Die Sammlung der literarischen Texte zugunsten des Forschungsinstituts Kinderkrebs-Zentrum Hamburg wird von den Schweizer Autoren Alexandra Leo und Alex Planet herausgegeben. Letzterer ist Vater eines Sohnes, der als extremes Frühchen auf die Welt kam. Im Krankenhaus lernte der Fantasy- und Jugendbuchautor viele Familien mit schweren Schicksalen kennen. Immer wieder wurde er mit dem Thema Kinderkrebs konfrontiert. Weil sein Sohn heute ein glücklicher, gesunder Bub ist, möchte der Vater etwas zurückgeben und im Rahmen der Initiative #cancelcancer mit dem Geschichtenband die Kinderkrebsforschung unterstützen.

Fahrt aufgenommen

Susanna Sedlmeier freut sich, dass sie mit dabei ist. Die Autorentätigkeit der 38-Jährigen, die hauptberuflich in der Marktforschung arbeitet, hat in den letzten Monaten richtig Fahrt aufgenommen. Die Bruckerin war bei den Kirchberger Kinderliteraturtagen mit einer Lesung zu Gast und traut sich mittlerweile auch an Geschichten für Erwachsene heran. Eine davon erscheint im November in einem Kurzgeschichten-Sammelband. „Es geht darin um Träume“, verrät die Autorin vorab.

