Nach Corona: Fürstenfeld brummt wieder

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Das Kloster Fürstenfeld. © mm

Leere Stühle in den Sälen: Während der Corona-Pandemie war es trist im Veranstaltungsforum. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es brummt wieder in Fürstenfeld – vor allem was Kongresse und Seminare betrifft. Im Kulturbereich besteht noch Aufholbedarf.

Fürstenfeldbruck – Ein Stimmengewirr empfängt die Besucher des Veranstaltungsforums auf dem Weg zu den vielen Konferenzräumen. Menschen unterhalten sich auf dem Gang mit Kaffeetassen und Butterbrezen in der Hand. Jeder Saal einschließlich Tenne ist besetzt. „Es ist fast wie früher ohne Corona“, sagt Norbert Leinweber, Leiter des Veranstaltungsforums. Sicher, so ist es nicht jeden Tag. Aber immer öfter. Denn mit den Lockerungen der pandemischen Vorschriften kommen auch die Tagungsgäste zurück nach Fürstenfeld. „Es nähert sich dem dem alten Niveau an.“

Großveranstaltungen

Auch die Großveranstaltungen kehren zurück nach Fürstenfeld. Fliegenfischermesse und Naturfototage haben zwar keine neuen Besucherrekorde aufgestellt, doch wieder Menschen angezogen, berichtet Leinweber.

Die Animuc sei teilweise sogar ausgebucht gewesen. Nun stehen über das Pfingstwochenende die Fürstenfelder Gartentage an – eine der größten Messen im Jahr. Dazu kommen weitere Sonderveranstaltungen wie das Chorfestival, oder Zauberkongress und das Radrennen im Rahmen der European Championchips. Von dem medialen Interesse profitiere der Standort Fürstenfeld, sagt Leinweber.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dass auf dem Gelände wieder mehr los ist, spüren auch die Gaststätten. „Firmen, die zwei Jahre warten mussten, buchen ziemlich schlagartig“, sagt Gerhard Kohlfürst, Geschäftsführer des Fürstenfelder. Das stellt ihn personell durchaus vor Herausforderungen. „Wir hatten Glück und konnten die Mitarbeiter-Lücken nahezu schließen.“ Vor allem Köche, die aus Kantinen gewechselt sind. Der Grund: Da sich noch immer viele Mitarbeiter im Homeoffice befinden, werde hier reduziert. So konnte man den einen oder anderen anlocken. Zumal tagsüber viel für Tagungen gekocht werden muss, und so die Arbeitszeiten relativ ähnlich seien.

Aushilfen willkommen

Im Hotel, das wieder mehr Übernachtungsgäste hat, komme man ebenfalls über die Runden, obwohl noch etwas Bedarf bestehe. Auch Aushilfen sucht Kohlfürst weiter – denn von einst 35 bis 40 sind nur zehn geblieben. Für die Gartentage griff er zu einem Trick: „Viele Aushilfen haben gerne auf den Gartentagen gearbeitet.“ Daher kontaktierte er die Ehemaligen, ob sie nicht Lust hätten, für diese Veranstaltung zu kommen. „Und es haben sich tatsächlich viele gemeldet.“ So blickt der Restaurantchef derzeit optimistisch in den Sommer. „Vor dem Herbst habe ich noch Angst“, sagt er angesichts drohender Verschärfungen bei steigenden Inzidenzen.

Auch Norbert Leinweber spricht von einer „hoffnungsvollen Zeit“. Einzig im Kulturbereich spürt man noch etwas Zurückhaltung bei den Zuschauern. Die Aboreihen liefen ganz gut. „Aber einzelne Karten zu verkaufen, ist nicht so einfach.“ Künstler, die auftreten wollen,fänden sich dagegen problemlos.

Um den Kulturgenuss auch ohne Masken- und Abstandspflicht so sicher wie möglich zu machen, hält Leinweber an den 100 Prozent Frischluft in den Räumen fest. Auf Umluft werde man erst bei viel niedrigeren Inzidenzen umstellen. Auch wenn das etwas höhere Energiekosten zur Folge hat.

Wie sich die Corona-Pandemie finanziell auswirkt – weniger Veranstaltungen, dafür Kurzarbeit und Corona-Geld – wird sich erst zeigen, wenn erste Zahlen für das laufende Jahr vorliegen, sagt Leinweber. „Ich bin aber optimistisch, dass wir im Wirtschaftsplan bleiben.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.