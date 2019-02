Nach Mitarbeiter-Beschwerden: Kinderhilfe reagiert

Nach dem Brandbrief einiger Mitarbeiter im Dezember haben die Verantwortlichen in der Stiftung Kinderhilfe reagiert. Unter anderem sollen Abläufe verbessert werden.

Fürstenfeldbruck– Mitarbeiter der heilpädagogischen Tagesstätte der Kinderhilfe in Fürstenfeldbruck hatten im Dezember Alarm geschlagen. Sie sprachen von einer „erheblichen Arbeitsüberlastung“ und warnten vor den Folgen der Situation. Bei der Stiftung habe man den Brief sehr ernstgenommen, erklärte nun Beatrix Mülling-Urban auf Tagblatt-Nachfrage. Sie betont, dass Sicherheit und Wohl der Kinder zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen seien. Es seien intern viele Gespräche geführt worden.

Gerade in Vertretungssituationen scheine nicht alles gut geklappt zu haben. Insgesamt sei es um viele Kleinigkeiten gegangen, denen man mit strukturellen/organisatorischen Verbesserungen begegnen will. Es seien auch in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Lösungen gefunden worden. Bei Pausen – dann ist nur eine Fach- plus eventuell eine Hilfskraft in einer Gruppe – müsse man sich vielleicht besser absprechen.

Außerdem soll eine weitere Hilfskraft für Unterstützung sorgen. Beantragt habe man individuelle Betreuung. Zudem könnten Fachdienst-Mitarbeiter einspringen, wenn es eng werde, genau wie die Leitung, so Mülling-Urban. Sie betont auch: Natürlich gebe es in einer heilpädagogischen Tagesstätte Situationen, die herausfordernd seien, zumal die Klientel nicht einfacher geworden sei. (st)