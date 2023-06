Nach Unfall melden sich Schulweghelfer - Bewerbungsfahren läuft

Von: Lisa Fischer

Der tragische Schulweg-Unfall vergangene Woche in Bruck hat einige Bürger wachgerüttelt. Sie melden sich für das Amt des Schulweghelfers.

Fürstenfeldbruck – Über ein Jahr lang hatte die Stadtverwaltung für den Standort einen Schülerlotsen gesucht. Nun gehen im Rathaus seit einigen Tagen zahlreiche Bewerbungen ein – von Personen, die sich als Schulweghelfer engagieren möchten.

Manuela L. aus der Buchenau steht bereits seit dem Unfall vier Mal am Tag an der Kreuzung Richard-Higgins-Straße/Asambogen und hilft Schülern über die Straße. Unentgeltlich und inoffiziell. Sie hatte sich schon vor ein paar Monaten als Schülerlotsin für diese Stelle beworben, erhielt aber nur Absagen. Am Tag nach dem schrecklichen Unfall zog Manuela L. trotzdem los.

Zehn Jahre lang

„Ich habe zehn Jahre lang in Grafrath Schülerlotsin gemacht“, sagt Manuela L.. „Die entsprechende Schülerlotsen-Schulung habe ich.“ Bei ihrem Umzug nach Bruck habe sie die leuchtend gelbe Ausrüstung mitgenommen.

In Bruck habe sie bei der Stadt schon mehrfach ihr Interesse bekundet, als sie vor ein paar Monaten mitbekommen hatte, dass der Standort Richard-Higgins-Straße unbesetzt ist. „Doch die Stadt hat ein Vorstellungsgespräch verlangt, samt Bewerbung mit Lebenslauf, Anschreiben und so weiter“, sagt die Bruckerin. Für ein Ehrenamt sei das ein ziemlich großer Aufwand. In Grafrath sei eine solche Bewerbung nicht notwendig gewesen. „Es würden sich bestimmt mehr melden, wenn das nicht so ein Aufwand wäre“, sagt die vierfache Mutter.

Unterdessen haben sich weitere Interessenten bei der Stadt gemeldet – eine Bewerbung aus den vergangenen Tagen war schon erfolgreich. Wie die Stadt mitteilt, habe die Verwaltung eine Schulweghelferin gefunden, die voraussichtlich ab kommenden Montag an dem Standort steht. „Eine Frau hat selbst Kinder in der Grundschule und das mit dem Unfall mitbekommen“, sagt eine Mitarbeiterin der Stadt. Sie ist zuständig für die rund 20 Schulweghelfer. Eingekleidet wurde die neue Helferin bereits.

Unterlagen gefordert

Dass die Stadtverwaltung eine kurze Bewerbung fordere, erklärt die Mitarbeiterin der Stadt so: „Schulweghelfer laufen bei uns nicht als Ehrenamtliche, sondern als Personal.“ Deshalb seien entsprechende Unterlagen gefordert – auch, um die Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro auszuzahlen. „Und wir möchten schon wissen, was hat der- oder diejenige vorher gemacht? Immerhin arbeiten die Schülerlotsen mit Kindern.“ Auch schaue sich die Personalabteilung jeden Bewerber an. „Wenn jemand nach Alkohol riecht, kann ich den nicht auf die Kinder loslassen“, sagt die Rathausmitarbeitern.

Für eine weitere Stelle an der Buchenauer Straße/Am Sulzbogen wird noch ein Schülerlotse gesucht. Interessierte können sich im Rathaus melden oder ihre Bewerbung an die Stadt Fürstenfeldbruck, SG 13 Personal, Hauptstraße 31, schicken.

Manuela L. wird sich trotz Absage an der Richard-Higgins-Schule aufstellen. „Und wenn wir ab Montag zu zweit sind, sichern wir die Stelle eben doppelt ab. Es gibt ja noch eine andere Seite.“

