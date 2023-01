Sie engagierte sich für Opfer von Gewalt

Von: Ulrike Osman

Barbara Kistler © mm

Barbara Kistler kämpfte für die, die Unterstützung besonders nötig brauchen – Frauen, die im häuslichen Umfeld Opfer von physischer und psychischer Gewalt geworden sind.

Fürstenfeldbruck – Als langjährige Vorsitzende von „Frauen helfen Frauen FFB“ prägte sie den Verein wie keine andere.

Das im vergangenen Jahr eröffnete Frauenhaus in Germering geht maßgeblich auf ihr Engagement zurück. Barbara Kistler las eines Tages in der Zeitung, dass der Verein „Frauen helfen Frauen“ ehrenamtliche Mitarbeiter suchte – und erinnerte sich an einen anderen Artikel, der davon berichtet hatte, dass eine von häuslicher Gewalt betroffene Frau an ihren Verletzungen gestorben war.

Barbara Kistler zögerte nicht. Mit vollem Elan warf sie sich in die ehrenamtliche Aufgabe. Sie saß am Notruftelefon, unterstützte Frauen bei Behördengängen, half bei Umzügen und betreute Kinder.

Zum Profi geworden

Ab 2009 gehörte sie dem Vereinsvorstand an und arbeitete sich tief in die vielen Aufgabengebiete ein. Finanzierungsfragen, Personalmanagement, die Steuerung der internen Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Unterstützerinnen waren Bereiche, in denen Barbara Kistler zum Profi wurde.

Sie war präsent an Infoständen und sorgte mit ihrer verbindenden Art für ein gutes Miteinander. Ihr Ziel war es immer, dass die drei vom Verein getragenen Einrichtungen – das Frauenhaus, der Frauennotruf und die Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt – gute Dienste für die Klientinnen leisteten.

Zur Ruhe kommen

Barbara Kistler wollte gewaltbetroffenen Frauen die bestmögliche Unterstützung bieten und begegnete ihnen immer auf Augenhöhe. Es sollte ihnen so leicht wie möglich gemacht werden, Hilfe nicht nur zu holen, sondern auch einzufordern.

Diese Haltung wurde auch in Barbara Kistlers Kampf für das neue Frauenhaus in Germering deutlich. Wer dort Zuflucht suchte, sollte sich ihrer Meinung nach nicht mit einem sicheren Dach über dem Kopf begnügen müssen, sondern einen schönen Rückzugsort mit hochwertiger Wohnumgebung vorfinden. Einen Ort, um zur Ruhe zu kommen und Kraft für den Start in ein neues Leben zu tanken.

Die 1960 geborene Barbara Kistler wuchs im Ruhrgebiet auf. Im Jahr 1978 kam sie mit ihren Eltern nach Fürstenfeldbruck, wo sie ihren späteren Mann Hans kennenlernte und sehr jung Mutter zweier Töchter wurde. Der Familie zuliebe brach sie die Ausbildung zur Beamtenanwärterin der Stadt München ab.

Als die Kinder groß waren, machte sie an der Volkshochschule ihr Abitur nach. Zu gerne hätte sie Archäologie studiert, doch dazu fehlte ihr das Latinum.

Umfassend gebildet

Dennoch war Barbara Kistler, die leidenschaftliche Leserin, eine umfassend gebildete Frau. „Sie hätte einen guten Telefonjoker abgegeben“, sagt ihr Mann Hans.

Die Frau mit dem üppigen blonden Haarschopf war auch eine durchsetzungsstarke Managerin. Beim Hausbau der Familie in Puch übernahm sie die Bauleitung. „Damals hatten Frauen keinen einfachen Stand bei den Handwerkern“, erzählt Hans Kistler. Doch seine Barbara ließ sich nicht auf der Nase herumtanzen. „Sie war eine selbstbewusste, soziale und kämpferische Frau.“

Den Kampf gegen die schwere Krankheit, die sie mit nur 62 Jahren aus dem Leben riss, hat Barbara Kistler verloren. Doch sie hat viele unauslöschliche Erinnerungen hinterlassen – in ihrer Familie und bei all jenen Frauen, denen sie zum Start in ein besseres Leben verholfen hat.

