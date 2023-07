Nachsitzen in der Praxisklasse verhilft zur Lehrstelle

Von: Peter Loder

Da freuen sich (vorne v.l.) Praxisklassen-Leiterin Elisabeth Lintner, Fachlehrerin Tamara Jung und Sozialpädagogin Doreen Reisch: Die von ihnen unterrichteten Jugendlichen (hinten) haben nach dem Mittelschulabschluss einen Ausbildungsplatz oder einen Platz an einer weiterführenden Schule sicher. © Peter Loder

Kein Mittelschulabschluss, null Chancen auf eine Lehrstelle: So ging es 13 Schülern vor einem Jahr. In der Praxisklasse nutzten sie ihre Chance.

Fürstenfeldbruck – Florent hat es vorgemacht: Der 17-Jährige unterschrieb als Erster aus der Premiere-Praxisklasse einen Lehrvertrag und beginnt demnächst eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik in Eichenau. Inzwischen sind alle Mitschüler in Betrieben oder weiterführenden Schulen untergekommen.

Es sind „ganz spezielle Jugendliche“, sagt Elisabeth Lintner über ihre Schützlinge. Die Lehrerin leitet die Praxisklasse an der Mittelschule West. Das Projekt wurde mit Hilfe von Schulamt, Stadt und Rektorin Antonia Dütsch realisiert. Im September starteten 14 Schüler aus acht Nationen. Ein Teil der Heranwachsenden ist schon volljährig und müsste sich gar nicht mehr freiwillig mit Mathe, Deutsch und Sachunterricht befassen. Viele haben ihre Pflichtschulzeit bereits absolviert, sind aber letztlich an den Herausforderungen gescheitert. Sei es, dass sie schon als Abc-Schützen am Ende der Leistungsskala waren, Verhaltensauffälligkeiten von ihren Frustrationen bekommen oder Lernschwierigkeiten haben. Auf dem Arbeitsmarkt wären sie chancenlos.

In der vom Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten, landkreisweit einmaligen Praxisklasse bereitet Lintner die Jugendlichen auf einen „Schulabschluss in der Nachspielzeit“ und den damit verbundenen Schritt in die Arbeitswelt vor. Die Premiere ist von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Stolz berichtet Lintner, dass mehr als die Hälfte ihrer zwölf aus dem normalen Schulraster gefallenen Schützlinge bereits vor der Abschlussprüfung Zusagen für Ausbildungsplätze haben. Meist in der ohnehin über Fachkräftemangel klagenden Handwerkerbranche.

Elisabeth Lintner, die zuvor an ihrem Wohnort in Emmering tätig war und nun an der Schule West eine neue Herausforderung gefunden hat, ist mächtig stolz auf die Jugendlichen: „Sie haben eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt,“ sagt die 58-Jährige. Im praxisnahen Unterricht wird sie vor allem bei Bewerbungen und der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche von der Sozialpädagogin Doreen Reisch, aber auch von der Fachlehrerin Tamara Jung unterstützt.

Neben berufsvorbereitenden Maßnahmen wird an schulischen Defiziten gearbeitet. Auch soziale Komponenten spielen eine wichtige Rolle. „Wir wollen sie fit fürs Leben machen“, erklärt Lintner die Motivation der Lehrkräfte. Gerade wird die Praxisklasse für das neue Schuljahr geplant. Die 16 Plätze sind mit Bewerbern aus dem Landkreis komplett besetzt. Kooperationspartner und Unternehmen, die Praktikumsplätze anbieten möchten, können sich per E-Mail an e.lintner@ msffbwest.de melden.