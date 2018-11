Nachspiel einer turbulenten Sitzung: Beleidigungen zwischen Stadtratsmitgliedern

Die Debatte über die Einführung einer Satzung gegen Zweckentfremdung von Wohnraum in der vergangenen Woche war hitzig gewesen. So hitzig, dass sie auch außerhalb des Sitzungssaals noch ein Nachspiel mit Provokationen und persönlichen Beleidigungen hatte, wie in dieser Woche bekannt wurde.

Fürstenfeldbruck – Zu den Befürwortern der Satzung hatte auch Alexa Zierl (Fraktion Partei und Frei) gezählt. Nach der Sitzung geriet sie vor der Tür verbal mit Mitgliedern der CSU-Fraktion aneinander. Und zwar so heftig, dass die es für nötig hielten, den Vorfall dem Oberbürgermeister anzutragen. Der wiederum hielt die Anwürfe für so gravierend, dass er es für angemessen erachtete, sie öffentlich zu thematisieren.

Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) teilte am Ende der öffentlichen Stadtratssitzung in dieser Woche mit, er habe gehört, ein Mitglied des Stadtrates habe Kollegen als „asoziales Pack“ beleidigt. „Das geht entschieden zu weit, damit ist die Schwelle einer guten Zusammenarbeit überschritten“, sagte Raff. Er beziehe den Ausdruck auch auf sich. Der OB hatte gegen die Satzung gestimmt.

Namen nannte Raff nicht, aber Alexa Zierl erklärte daraufhin, sie es gewesen, die diesen Ausdruck verwendet habe. Das dürfte den meisten Ratsmitgliedern da ohnehin bekannt gewesen. Vor Beginn der Stadtratssitzung hatte einer der beteiligten CSU-Stadträte den Vorfall in einer E-Mail an Raff und die Fraktionsvorsitzenden thematisiert, woraufhin Zierl sich in einer Mail an die gleichen Empfänger entschuldigte.

Diese Entschuldigung wiederholte sie öffentlich im Stadtrat, als Raff den Vorfall ansprach. Sie bestritt dabei, dass es generell um die Gegner der Satzung ging. Der Spruch sei nur an zwei einzelne Stadträte der CSU gerichtet gewesen. Sie sei nach der Ausschusssitzung vor dem Rathaus von den CSU-Stadträten „blöd angemacht“ worden. Sie habe die beiden gebeten, sie in Ruhe zu lassen. Als das nicht passiert sei, seien ihr die Worte herausgerutscht. „Ich war emotional aufgeladen“, sagte Zierl. Das Thema Wohnraum betreffe ihr persönliches Umfeld. Eine Bekannte sei derzeit vom Verlust ihrer Wohnung bedroht. Auf Tagblatt-Nachfrage kritisierte Zierl aber, dass der OB die Angelegenheit in öffentlicher Sitzung thematisierte.

SPD-Stadtrat Walter Schwarz, ebenfalls Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses, bestätigte Zierls Schilderung. Er sei zugegen gewesen. Zierl sei von den anderen Stadträten regelrecht „verhöhnt“ worden. Um wen es sich dabei handelte, sagte keiner der Beteiligten. fd/sr