Nachtaufnahmen dominieren beim Wettbewerb „Brucker Buidl“

Bei der Siegerehrung des Brucker Buidl: (v.l.) Bernd Kaiser (3. Platz), Elisabeth Krimmer (2. Platz), Klaus Schräder mit der Sieger-Aufnahme vom Alten Rathaus, Sponsor Eckhart Lutzeier, Mara Fuhrmann von Natu © tage und Alt-OB Sepp Kellerer. foto: Dieter metzler

Immer mehr Menschen fotografieren mit dem Smartphone, aber die guten Hobbyfotografen, die mit einer Spiegelreflex- oder einer spiegellosen Systemkamera auf Motivsuche gehen, sterben nicht aus.

Fürstenfeldbruck – Seit zwölf Jahren führt die Firmengruppe von Eckhart Lutzeier einen Fotowettbewerb mit regionalem Bezug durch. „FFB historisch“ lautete das diesjährige Thema.

Gesucht wurden Fotos von Bau- oder Naturdenkmälern. Das beste reichte Klaus Schräder ein.

32 Hobbyfotografen sandten insgesamt 146 Aufnahmen ein. Maximal waren fünf Fotos pro Person erlaubt. Unter allen wählte die Jury aus Alt-OB Sepp Kellerer, Mara Fuhrmann von den „Fürstenfelder Naturfototagen“ und Norbert Leinweber vom Veranstaltungsforum nach einem anonymisierten Verfahren die zehn Sieger aus.

„Beim Sieger waren wir uns ziemlich einig“, berichtete Kellerer. Ansonsten seien die Meinungen schon ein wenig auseinander gegangen. „Mich freut besonders an diesem Wettbewerb, dass sich so viele Teilnehmer auf die Suche nach Brucks schönen Ecken machten und diese einmaligen Fotos präsentierten.“ Mara Fuhrmann, die in Anwesenheit von Jurymitglied Kellerer und Sponsor Lutzeier, die Siegerehrung im Haus 10 des Veranstaltungsforums vornahm, freute sich, dass bis auf einen alle Preisträger erschienen waren. Die ersten drei erhielten eine Urkunde und gestaffelt 500, 300 und 200 Euro; die vierten bis zehnten eine Urkunde und ein Buch „Glanzlichter“.

Der 73-jährige Brucker Klaus Schräder machte zum fünften Mal mit. Er habe noch nie einen Preis gewonnen. „So eitel bin ich nicht“, gesteht er. „Aber überrascht hat mich doch, dass ich mit dem Foto „Altes Rathaus nachts“ den Wettbewerb gewonnen habe.“ Als ehemaliger Ingenieur und seit 60 Jahren Hobbyfotograf habe er seinem Foto mit dem Generator in der Obermühle mehr Chancen eingeräumt, erzählt Schräder.

Die 65-jährige Hobbyfotografin Elisabeth Krimmer aus Geltendorf ist dem Fotografieren seit ihrem 15. Lebensjahr verfallen. Sie hat sich das erste Mal getraut, an einem Wettbewerb mitzumachen. Vier Bilder hat sie eingeschickt. Mit dem Nachtfoto „Stadtbibliothek in der ehemaligen Klostermühle“ schaffte sie auf Anhieb den zweiten Platz. „Das Schwierige dabei war, den Moment zu erwischen, in dem die Tür aufgeht“, erzählt sie. „Die öffnet sich nämlich nur einen kurzen Moment, wenn jemand rein- oder rausgeht.“

Mit dem Schwarz-Weiß-Foto „Klosterblick“ errang Bernd Kaiser den dritten Platz. Für den 55-Jährigen, der Fotografie erst seit 2018 als Hobby betreibt, ist es der erste große Preis. „Das Foto in schwarz-weiß habe ich gemacht, weil es ein trüber Tag war, da hat Farbe nichts hergegeben“, erklärt Kaiser. Und es würde auch besser zu der zeitlichen Brücke zwischen Ferdinand von Miller – der Kopf der von ihm geschaffenen Bavaria vor dem Museumseingang ist mit auf dem Foto – und der Klostergründung passen.

