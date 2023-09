Nachwuchs-Musiker werben für Mandoline, Mandola und Co.

Von: Ulrike Osman

Antonia Platzdasch studiert Musik und spielt Mandoline. © Tagblatt

Neben Blas- und Streichorchestern führen Zupfinstrumente eher ein Schattendasein. Zu Unrecht, wie ein Auswahl-Zupforchester unter Beweis stellen will.

Fürstenfeldbruck – Dem Bayerischen Landesjugendzupforchester (BLJZO) unter der Leitung von Tom Hofmann gehören junge Talente aus ganz Bayern an. Die Zwölf- bis 24-Jährigen spielen im Auswahlorchester Gitarre, Bassgitarre, Mandoline und Mandola. Sie treffen sich dreimal im Jahr an unterschiedlichen Orten zu einer intensiven Probenwoche, an deren Ende ein Konzert steht. Nun ist zum ersten Mal Bruck an der Reihe.

Für zwei der Musikerinnen – Antonia Platzdasch aus Gernlinden und Karina Kneip aus Eichenau – ist das (fast) ein Heimspiel. Beide freuen sich darauf, ein abwechslungsreiches Programm aus klassischen und modernen Stücken zu präsentieren. „Sogar eine Uraufführung ist dabei“, erzählt Antonia Platzdasch. Der in Deutschland lebende bulgarisch-schottische Komponist Alexander Mathewson hat eigens für das BLJZO die „Bulgarian Suite“ komponiert. Eine weitere Auftragskomposition von Michael Falter und Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur in einer Bearbeitung für Zupfinstrumente stehen ebenfalls auf dem Programm, dazu ein Mandolinenkonzert von Johann Nepomuk Hummel, in dem Platzdasch den Solopart übernimmt.

Auf ihr nicht alltägliches Instrument kam sie schon als Fünfjährige. „Bei Kinderkonzerten habe ich die Mandoline zum ersten Mal gesehen, fand sie faszinierend und bin ihr seitdem treu geblieben.“ Während Karina Kneip ihre Mandola – die etwas größere und tiefere Verwandte der Mandoline – als Hobby spielt, studiert Platzdasch Musik und arbeitet als Konzertmeisterin und Stimmführerin.

Nach Abschluss ihres Studiums möchte sie neben ihrer Orchestertätigkeit auch Mandoline unterrichten und in der musikalischen Früherziehung tätig sein – um vielleicht das ein oder andere Kind für das mandelförmige Instrument zu begeistern. Denn obwohl die Mandoline von den Landesmusikräten zum Instrument des Jahres 2023 gekürt wurde, gibt es nicht viel Nachwuchs. „Wir merken Corona noch extrem“, sagt die 22-Jährige mit Blick auf das BLJZO, das aktuell nur 16 Musikerinnen und Musiker umfasst. Zu den besten Zeiten waren es fast doppelt so viele. Abgängen durch Studium, Berufstätigkeit und dem Erreichen der Altersgrenze von 24 Jahren standen zuletzt nicht genügend Neuzugänge gegenüber.

Obwohl das BLJZO sich vergleichsweise selten trifft, sei der Zusammenhalt groß, erzählt Karina Kneip. „Das Orchester funktioniert sehr gut. In den intensiven Probenphasen wächst man zusammen.“ 2017 gab es sogar eine gemeinsame Konzertreise nach Bulgarien, wo das bayerische Auswahlorchester am „Fresh Music Festival“ in Plovdiv teilnahm. „Wir haben in einem Amphitheater gespielt, das war toll“, erinnert sich die 23-Jährige. Auch deshalb ist die Bulgarische Suite ihr Lieblingsstück im aktuellen Konzertprogramm. ULRIKE OSMAN

Das Konzert beginnt am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr (Einlas 19 Uhr) im Kleinen Saal in Fürstenfeld. Der Eintritt ist frei.

