Nahverkehr der Region Fürstenfeldbruck mit Fahrgast-Preis ausgezeichnet

Von: Tobias Gehre

Bei der Preisverleihung (v.l.): Karl-Peter Naumann von Pro Bahn, Martin Imkeller vom Landratsamt und Pro Bahn-Bundesvorsitzender Detflef Neuß. © mm

Viele Buslinien, kurze Wege zu den Haltestellen und 67 geplante Mobilitätsstationen: Für sein Engagement im Öffentlichen Nahverkehr ist der Landkreis jetzt vom Fahrgastverband Pro Bahn ausgezeichnet worden.

Fürstenfeldbruck – Vor allem die Kombination verschiedener Verkehrsmittel hat den Verband überzeugt.

„Von Bus und Bahn zum vernetzten multioptionalen Umweltverbund im Landkreis Fürstenfeldbruck“: So lautete der Titel des Vortrags, mit dem Martin Imkeller von der Stabsstelle ÖPNV im Landratsamt nach Frankfurt gereist war. In der Main-Metropole fand am vergangenen Wochenende das so genannte Fahrgast-Symposium von Pro Bahn statt. Was der Brucker Verkehrsexperte vortrug, hinterließ offenbar Eindruck. Auf der Heimfahrt durfte sich Martin Imkeller über eine Auszeichnung freuen. Der Landkreis erhielt den „Fahrgastpreis 2022 für das Engagement bei der multimodalen Reisekette im öffentlichen Verkehr“.

Drei Säulen

Was sperrig klingt, bedeutet schlicht, dass der Landkreis die Verknüpfung verschiedenster Verkehrsmittel aus Sicht der Jury besonders gut hinbekommt. Der Preis gründet sich auf drei Säulen. Da sind zum einen die 55 Buslinien, die die Menschen zwischen Althegnenberg und Germering chauffieren. Sind sie nicht unterwegs, kommen Ruf-Taxis.

Beeindruckt sind die ÖPNV-Experten auch von den kurzen Wegen. Fast jeder Bürger im Landkreis hat maximal 600 Meter zur nächsten Bushaltestelle. Im Vergleich aller deutschen Landkreis landet Bruck damit auf Rang zwei.

Und dann ist da noch das Projekt Mobilitätsstationen. Insgesamt 67 davon sollen in den nächsten Jahren entstehen. Sie bestehen in der Regel aus einem öffentlichen Fahrrad- und Lastenpedelec-Verleihsystem sowie Abstellanlagen für private Fahrräder, Überdachungen, Fahrradboxen, Gepäckspinden, Fahrradservicestationen sowie E-Lademöglichkeiten. Verknüpft werden sollen diese Angebote mit Bahn, Bus und Ruf-Taxi sowie mit Car- und E-Scooter-Sharing.

Ansporn

Landrat Thomas Karmasin freut sich über die Auszeichnung. „Diese Anerkennung ist uns Verpflichtung und Ansporn zugleich, um unseren Fahrgästen und allen, die es noch werden wollen, auch weiterhin ein innovatives Mobilitätsangebot anzubieten.“

Ausruhen will sich der Landkreis auf den Lorbeeren aber nicht. Der ÖPNV-Beauftragte Hermann Seifert hat große Pläne für die Zukunft. So ergänze seit August ein eigener Radverkehrsbeauftragter sein Team. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem klimaneutralen Nahverkehr sei die geplante Elektrifizierung der Buslinien 830, 835 und 843. Insgesamt 16 Busse sollen dort möglichst bald mit Strom fahren. Dazu laufe gerade ein Antrag auf Fördermittel vom Bund. Hermann Seifert ist zuversichtlich, diese auch zu bekommen. „Es schaut gut aus.“

