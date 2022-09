Natur an der Amper pflegen und erhalten

Über 100 Fluss-Kilometer umfasst das neue Schutzgebiet. Daniela Janker ( ALLF), Vize-Landrätin Martina Drechsler sowie Agnes Wagner (Regierung von Obayern) versuchten sich anhand eines ungewöhnlichen Plans zu orientieren. © peter weber

Die Amper ist ökologisch in relativ gutem Zustand. Das soll auch so bleiben. Deshalb gibt es nun extra einen Managmentplan. Er soll helfen, Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten.

Landkreis - Weder ein rundes noch ein eckiges Möbelstück war aufgestellt worden und sitzen konnte man nur im Gras. Dennoch nannte sich das Treffen am Rande des Olchinger Volksfestplatzes „Runder Tisch“. Bei dem Stehempfang unter ein paar schattigen Erlen stellte die federführende Regierung von Oberbayern erstmals vor, welche Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten im neuen Flora-Fauna-Habitat (FFH) „Ampertal“ geschützt werden sollen.

Der Termin war eigentlich auch für Anregungen oder Kritik privater Eigentümer in dem Gebiet gedacht – die allerdings fehlten. Die Vertreter von Behörden und Verbänden blieben unter sich. Für private Waldeigentümer oder Wiesen-Pächter ändert sich durch den zusätzlichen Schutz für die Natur aber ohnehin nichts. Bewirtschaftet werden kann wie bisher, nur gilt ein sogenanntes „Verschlechterungsverbot“ Wer also bisher schon nicht mit Kunstdünger oder chemischem Pflanzenschutz arbeitete, darf damit nicht künftig anfangen.

Für Staat und Kommunen als Grundbesitzer ist der sogenannte „Managementplan“ allerdings verbindlich. Er sieht beispielsweise vor, im Auwald mehr Totholz liegen zu lassen ohne dass gleich ein Urwald entsteht, bestimmte Wiesen seltener zu mähen oder mähen zu lassen. Die Amper selber darf nicht durch neue Dämme oder Wehre in ihrer Fließ-Dynamik zu behindern werden. Alte Flussbauten dürfen nicht entfernt werden. Ausnahme: Hochwasserschutz.

Im Wald funktioniert vieles schon wie gewünscht, für die ampernahen Wiesen gibt es zahlreiche Vereinbarungen mit den Landwirten oder sie werden ohnehin vom Landschaftspflegeverband schonend bewirtschaftet. Nur die Vertreter der Fischerei zeigten sich in Olching unzufrieden. „Wenn was reinfällt, wird es rausgeräumt,“ beschwerte sich ein Angler. Obwohl etwas Holz im Fluss keinen Kajakfahrer störe, aber den Fischen bessere Laichmöglichkeiten biete. Man sehe sich das im Einzelfall an, meinte der Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes. Maßnahmen zur Förderung der Gewässerstruktur seien aber eigentlich willkommen.

Das neue Schutzgebiet umfasst auf gut 100 Kilometer Länge und über 2000 Hektar Fläche praktisch die ganze Amper samt Auwald und angrenzenden Mooren vom Ammersee bis zur Mündung in die Isar. Ausgenommen sind die Städte Fürstenfeldbruck, Dachau und Moosburg.

Ackerflächen

Reine Ackerflächen oder auch Fichten-Monokulturen sind nicht Teil des Habitats. Erhalten werden sollen zum einen Lebensräume insgesamt wie die Auwälder mit Erle, Esche und Weide, aber auch einzelne Arten wie der Frauennerfling, eine nur in Südbayern heimische Fischart, oder die Grüne Flussjungfer, eine Libellenart.

Die Amper ist nach den Kriterien der europäischen Wasser-Rahmenrichtlinie in einem ökologisch guten Zustand und gilt trotz einiger Begradigungen und Eindeichungen in der Vergangenheit als noch relativ naturnahes Gewässer. „Ein toller Fluss“, meinte die Gesprächsleiterin aus der Regierung von Oberbayern beim Runden Tisch. (op)

