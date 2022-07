Naturschützer kritisieren Mäharbeiten am Amperdamm

Von: Ingrid Zeilinger

Eine Blütenpracht ist am Amperdamm zu bewundern – bis am Dienstag abgemäht wird. © Thomas Brückner

Die Stadtwerke mähen am heutigen Dienstag wieder den Amperdamm. Die Maßnahme ist notwendig, um die Standfestigkeit zu gewährleisten. Doch die Art und Weise, wie die Arbeiten ablaufen, rufen wieder Kritik des Bund Naturschutz (BN) hervor.

Fürstenfeldbruck – Sie hätten gerne den Bereich mit schattenspendenden Weiden ausgespart – doch das ist laut Stadtwerken nicht möglich.

Auch ein Telefonat zwischen Stadtwerken und Bezirksfischereiverein brachte keine Lösung. „Es wird alles ratzeputz gemäht“, sagt Thomas Brückner, Vorsitzender des BN. Seit Jahren kämpfe man dafür, die Arbeiten pflanzen- und insektenschonender zu gestalten. „Wir kommen nicht weiter.“

Die Naturschützer hatten vorgeschlagen, besonders schützenswerte Bereiche mit Pflöcken abzugrenzen. Bereiche, in denen auch kleine Weiden ausgetrieben sind, die die Fischer gerne als Schattenspender erhalten hätten. Brückner verweist auf Dachau, wo auf dem Damm Kopfweiden stehen. „Die werden regelmäßig beschnitten, damit sie nicht so groß werden.“ Bei Weiden wachse der Wurzelstock ständig weiter, wenn sie nicht mindestens zweimal im Jahr vollständig zurückgeschnitten werden, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Monika Lidmila. „Das Wurzelwachstum muss reduziert werden und sichert so die Standfestigkeit.“ Bei zu dichtem Bewuchs sei die Dammkontrolle nicht mehr möglich.

Balkenmahd

„Es blüht, überall sind Schmetterlinge und Hummeln“, klagt Brückner. „Es ist eine Schande, das alles wegzumähen.“ Zumindest bleibe das Mähgut einige Tage liegen, damit die Pflanzen aussamen und die Insekten weiterfliegen können. Mit dieser Balkenmahd wolle man einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, sagt Christian Wiegner, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken. Er weist darauf hin, dass man gesetzlich verpflichtet sei, die Dämme zu prüfen. Hierfür müsse zweimal im Jahr – im Juli und im Spätherbst – die Vegetation zurückgeschnitten werden. imu

