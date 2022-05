Jüdische Frauen und ihr Schicksal in der Nazi-Zeit: Wie viel Tarnung war legitim?

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Das Café entwickelte sich zum beliebten Treffpunkt in Maisach – auch für Nazis. © mm

Um im Dritten Reich den Nationalsozialisten zu entkommen, versteckten sich viele Juden. Andere gaben sich als Christen aus. Diesen Weg wählte auch Gisela Amode. Ihre Geschichte wirft die Frage auf, wie viel Tarnung wirklich nötig war.

Fürstenfeldbruck/Maisach – „Gisela Amode war eine streitbare Frau, die wusste, für sich einzustehen“, sagt Elisabeth Lang. Die Brucker Autorin hat sich für ihren Frauen-Kalender „Jüdische Schicksale im Landkreis Fürstenfeldbruck“ auch mit ihr auseinander gesetzt. Anders, als andere Frauen, wurde sie nicht versteckt oder verfolgt. Sie tarnte sich als Katholikin – und hatte dabei Unterstützer. „Ihre Geschichte ist ambivalent“, sagt Lang.

Die Tochter des jüdischen Farbgroßhändlers Iwan Graf und seiner Frau Rosa stammt aus dem kroatischen Ludbreg. Nach dem Tod ihres Vaters zog sie mit ihrer Mutter nach Wien. In jungen Jahren brachte sie bereits ihren Sohn Arthur zur Welt und gab ihn in ein Waisenhaus. Er sollte sie später in große Erklärungsnot bringen.

Gisela Amode © mm

Gisela Amode war zweimal verheiratet – zunächst mit einem evangelischen Christen und seit 1922 mit dem Katholiken Martin Amode. Mit ihm führte sie Cafés in Ingolstadt und Landshut. Schon 1932 fühlte sich Gisela Amode als Jüdin bedroht. Das Paar zog nach Maisach. Dort meldete sich Amode als katholisch. Das Paar übernahm das Café in der Aufkirchner Straße. Gisela Amode baute am Bahnhof einen Kiosk und erweiterte ihn um eine Eisdiele.

Café wird zu Nazi-Treffpunkt

Das Café wurde ab 1933 zu einem beliebten Treffpunkt der Nazis. Martin Amode trat der Partei 1933 bei, und Gisela wurde Mitbegründerin der NS-Frauenschaft. Café und Kiosk schmückte sie mit vielen Symbolen der neuen Machthaber – alles nur Tarnung, wie sie später sagen sollte. 1936 gab sie das Café auf, da es ihr wohl zu gefährlich wurde.

All die Zeit hielt sie den Schein aufrecht, katholisch getauft zu sein. Doch die Tarnung drohte aufzufliegen: Denn ihr Sohn Arthur wurde krank und sollte ins Sanatorium aufkommen. Bei der Sichtung der Unterlagen kam seine jüdische Herkunft ans Licht – und damit geriet auch Gisela Amode in Verdacht, Jüdin zu sein. Der Maisacher Benefiziat Pongratz half ihr, einen katholischen Taufnachweis zu besorgen. Zudem lernte Amode bei einer Vorladung einen Namensvetter aus der NSDAP kennen, mit dem sie sich gut stellte, erzählt Elisabeth Lang. „So wurden die Daten über ihre Herkunft ganz zufällig gelöscht.“

Gerade der Kiosk am Bahnhof war mit Symbolen der Nazis geschmückt. © mm

Verantworten musste sich die ertappte Jüdin trotzdem: Gisela Amode betonte beim Spuchkammerverfahren nach dem Krieg, kein Nazi gewesen zu sein. Das reichlich dekorierte Café, der Hund, der bei den Worten „Heil Hitler“ die rechte Pfote hob, und ihr Engagement in der Frauenschaft habe nur der Tarnung gedient. Das sei bei jüdischen Frauen nicht unüblich gewesen, weiß Lang. „Die Frage ist, wie weit man mit der Tarnung gehen muss.“

Bürgermeister beäugt Café kritisch

Das sah nach dem Krieg der Maisacher Bürgermeister Wegmann wohl ähnlich. Der Sozialdemokrat war im Dritten Reich verfolgt worden und hatte das Café stets kritisch beäugt. Mit ihm lieferte sich Gisela Amode nach dem Krieg eine Schlammschlacht und strebte gar ein Amtsenthebungsverfahren an.

Sie gab ihm die Schuld, dass sie ihr Café nicht mehr eröffnen durfte, erzählt Lang. Doch das lag an den amerikanischen Besatzern. Letztlich wurde das Amtsenthebungsverfahren eingestellt und auch Gisela Amode ging als gering belastet aus dem Spruchkammerverfahren hervor und konnte ihr Café wiedereröffnen. 1956 verkauften die Modes den Kiosk und zogen drei Jahre später nach Pasing. Dort verstarben sie im Jahr 1962.

Die Serie

Zwölf jüdische Frauen und ihre Schicksale stellt Elisabeth Lang in ihrem Frauenkalender vor. Jeden Monat erzählt die Autorin im Tagblatt, wie sie zu den Frauen und ihren Geschichten gekommen ist – damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Der Kalender ist im Jexhof, Klosterladen, Museum und Buchhandel erhältlich. Auch interessant: „Jüdische Schicksale im Landkreis FFB“: Die Heirat rettete ihr das Leben